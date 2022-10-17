Голова Міненерго закликав українців знову обмежити споживання електроенергії у вечірні години

Вранці у понеділок, 17 жовтня, російські війська завдали ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури в Дніпропетровській області, Сумській області та у місті Києві.

Сьогодні вранці росіяни вдалися до обстрілівПро це міністр енергетики Герман Галущенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Знову знеструмлені як побутові споживачі, так і промислові підприємства", – зазначив міністр.

Він додав, що також знеструмлена і працює на дизель-генераторах Запорізька атомна електростанція, внаслідок пошкодження підстанції, з якої живилась єдина лінія, що поєднує ЗАЕС з українською енергосистемою.

"Росіянам виявилось мало розбивати лише саму лінію, аби знеструмлювати атомну станцію. Тепер вони випробовують нашу здатність швидко відновлювати електропідстанції. Такий ядерний шантаж країни-терориста не має залишитись без відповіді світової спільноти! Україна потребує захисту неба над своїми енергетичними об’єктами!", – наголосив Галущенко.

Міністр також звернувся до українців із закликом, як і минулого тижня, зменшити споживання електроенергії протягом дня, а особливо – у години вечірнього піку ‪з 17:00‬ до 23:00.

"Це допоможе відновити та підтримувати стабільність енергосистеми, яку так намагаються зруйнувати росіяни", – зазначив міністр.

Як повідомлялося, уранці 17 жовтня російські військові атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях. Зокрема, зафіксовано 5 ударів дронами у Києві, пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині.