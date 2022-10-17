Грузія може запровадити візи для росіян, – президентка

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключила перегляду безвізового режиму з РФ на тлі напливу росіян до країни, який розпочався після вторгнення в Україну.

Відповідну заяву вона зробила під час спільної пресконференції із президенткою Молдови Майєю Санду у Кишиневі, передає портал "Новини-Грузія".



"Не виключено, що нам доведеться переглянути візовий режим, який у сьогоднішніх умовах є досить ліберальним і може бути менш прийнятним в умовах цієї агресії. Це все має вирішити уряд разом із суспільством", – сказала Зурабішвілі.



Вона додала, що приплив росіян до країни останнім часом став викликом. Проте президентка не вважає ситуацію "загрозою", вказуючи, що найчастіше на батьківщину з РФ повертаються громадяни Грузії.



Згідно з грузинським законодавством, громадяни Росії можуть відвідувати Грузію без віз і перебувати в країні до року. При цьому громадяни Грузії можуть відвідати Росію у разі отримання візи.



Після вторгнення РФ в Україну в лютому Грузія стала одним із найпопулярніших напрямків для "релокації" росіян, які тікають від репресій або західних санкцій. Оголошена у вересні мобілізація у Росії призвела до нової хвилі еміграції. За даними МВС Грузії, кількість тих, хто в'їхав у країну з Росії, наприкінці вересня збільшилася майже вдвічі.