Кабмін призначив заступником міністра аграрної політики колишню очільницю Держгеокадастру

Кабінет міністрів на засіданні 14 жовтня призначив Людмилу Шемелинець заступником міністра аграрної політики та продовольства.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Як повідомлялося, до вересня 2019 року Шемелинець обіймала посаду першого заступника голови Держслужби з геодезії, картографії та кадастру, була в.о. голови цієї держслужби. До цього вона працювала директором департаменту нормативно-правового забезпечення Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Крім того, у 2011-2014 роках. вона обіймала посади заступника начальника юридичного відділу головного управління Держземагентства в Житомирській області, начальника юридичного управління Держземагентства України та директора юридичного департаменту Держземагентства України.