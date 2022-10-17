На телеканал "Рада" наступного року витратять 50 мільйонів, – нардеп

Верховна Рада планує витратити на телеканал "Рада" у 2023 році 49,2 млн грн.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

"Згідно з проєктом кошторису парламенту на наступний рік, у 2023 році на телеканал "Рада" планується витратити 49,2 млн грн", – написав Железняк.

Як випливає з проєкту кошторису, фінансування парламентської газети "Голос України" становитиме 23,8 млн грн.