БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
318 1

На телеканал "Рада" наступного року витратять 50 мільйонів, – нардеп

рада,телеканал

Верховна Рада планує витратити на телеканал "Рада" у 2023 році 49,2 млн грн.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

"Згідно з проєктом кошторису парламенту на наступний рік, у 2023 році на телеканал "Рада" планується витратити 49,2 млн грн", – написав Железняк.

Як випливає з проєкту кошторису, фінансування парламентської газети "Голос України" становитиме 23,8 млн грн.

Автор: 

ВР (2865) фінансування (2023) телебачення (404)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зелена+опзж Рада підгодовують зе-пропаганду регулярно; вона процвітає. Пам'ятайте кожної миті, зе-пропагандони: час розплати за Еспресо/Прямий/5-й обов'язково настане. Та не тільки за це.
показати весь коментар
17.10.2022 17:39 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 