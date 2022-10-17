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Китай припиняє постачання скрапленого газу в Європу, – Bloomberg

китай

Китайським держкомпаніям PetroChina Co, Sinopec і Cnooc Ltd доручено не перепродувати скраплений природний газ у Європу й Азію.

Розпорядження надійшло від Китайської національної комісії з розвитку і реформ, передає enkorr із посиланням на Bloomberg.

Таке рішення, зазначає вищевказана комісія, було ухвалено з метою забезпечення проходження Китаєм опалювального сезону.

Як пише видання, поповнення газових сховищ країнами Європи й рекордно високі витрати на доставку "знизили привабливість повторної доставки палива" з Китаю.

Зазначається, що це рішення Китаю може посилити енергетичну кризу в регіоні в разі холодної зими.

Автор: 

газ (7924) Китай (2122)


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Китайські комуняки сінхронізують свої дії з кацапами.
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17.10.2022 17:57 Відповісти

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