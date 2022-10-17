Китай припиняє постачання скрапленого газу в Європу, – Bloomberg
Китайським держкомпаніям PetroChina Co, Sinopec і Cnooc Ltd доручено не перепродувати скраплений природний газ у Європу й Азію.
Розпорядження надійшло від Китайської національної комісії з розвитку і реформ, передає enkorr із посиланням на Bloomberg.
Таке рішення, зазначає вищевказана комісія, було ухвалено з метою забезпечення проходження Китаєм опалювального сезону.
Як пише видання, поповнення газових сховищ країнами Європи й рекордно високі витрати на доставку "знизили привабливість повторної доставки палива" з Китаю.
Зазначається, що це рішення Китаю може посилити енергетичну кризу в регіоні в разі холодної зими.
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Михаил Дужик #512165
показати весь коментар17.10.2022 17:57 Відповісти Мені подобається 0
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