Китай припиняє постачання скрапленого газу в Європу, – Bloomberg

Китайським держкомпаніям PetroChina Co, Sinopec і Cnooc Ltd доручено не перепродувати скраплений природний газ у Європу й Азію.

Розпорядження надійшло від Китайської національної комісії з розвитку і реформ, передає enkorr із посиланням на Bloomberg.

Таке рішення, зазначає вищевказана комісія, було ухвалено з метою забезпечення проходження Китаєм опалювального сезону.

Як пише видання, поповнення газових сховищ країнами Європи й рекордно високі витрати на доставку "знизили привабливість повторної доставки палива" з Китаю.

Зазначається, що це рішення Китаю може посилити енергетичну кризу в регіоні в разі холодної зими.