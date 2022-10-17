Мінсоцполітики визнало борги з виплати допомог через безробіття та вагітність

Станом на кінець вересня у бюджеті Фонду соціального страхування утворилась значна заборгованість за виплатою допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги при вагітності та пологах перед застрахованими особами.

У Міністерстві соціальної політики називають причиною заборгованості "комплекс проблем, пов’язаних з воєнною агресією рф та неефективністю управління Фондом страховими коштами".

"Для вирішення зазначених проблем з ініціативи Мінсоцполітики уряд ухвалив рішення про спрямування додаткових понад 700 млн грн на погашення заборгованості. Відповідні рішення були ухвалені Урядом на своєму засіданні 8 жовтня", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, уряд спрямував на погашення заборгованості 353 млн грн з інших бюджетних програм Мінсоцполітики, а також близько 360 млн грн за рахунок зменшення адміністративних витрат Фонду соціального страхування.

Також, рішенням уряду Фонду соцстрахування запропоновано встановити пріоритизацію виплат – виплати коштів мають бути спрямовані, перш за все, для людей, а не на адміністративні витрати.

Як повідомлялося, у вересні Верховна Рада внесла зміни до законів "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" та "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", який змінює систему управління державним соціальним страхуванням.

Законом передбачається ліквідація Фонду соціального страхування України після приєднання його управлінь до Пенсійного фонду. Таким чином, з 1 січня 2023 року функції соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання будуть передані до Пенсійного фонду і його територіальних органів.