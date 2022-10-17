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Новини
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Підвищення тарифів на електроенергію – це вбивство промисловості України, – економіст Гужва

электроэнергия

Будь-яке збільшення тарифів на електричну енергію під час війни призведе до катастрофічних наслідків для української промисловості, вважає Ігор Гужва- доктор економічних наук, керівник аналітичного центру CMD-Ukraine (Center for market development economy), коментуючи намір Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підняти граничні ціні (т.з. прайс-кепи) на електроенергію на 50%.

"Наразі українська промисловість знаходиться у вкрай важкому стані. За оцінками МВФ, у поточному році країна втратить 35% від свого економічного потенціалу. Більш того, Фонд утримався від прогнозів на 2023 рік. Тому не можна накладати на промисловців додаткові тягарі, а підняття тарифів на електрику стане, фактично, вбивством промисловості України", – сказав він в коментарі Uaprom.

За його словам, збільшення вартості е/е вкрай негативно позначиться на собівартості промислової продукції, яка йде на експорт.

"Зараз промисловці борються за кожне замовлення, за кожну гривню собівартості, аби заводи працювали, а люди мали роботу. Завдяки ним тримається економічний фронт нашої країни, особливо під час блокади морських портів та руйнування інфраструктури рашистськими ракетами", – підкреслив Ігор Гужва.

Економіст згадав, що минулого тижня ціла низка промислових підприємств повідомили про ймовірні зупинки виробництва через збільшення тарифів на електрику.

"І це тільки початок. Далі таких зупинок буде більше. А ті, хто продовжить працювати, будуть змушені піднімати ціни, в тому числі на продукти харчування та послуги. Це ще більше розкручуватиме маховик інфляції, яка, за прогнозами, досягне 30%", – констатував він.

Ігор Гужва також нагадав, що зараз для мобілізаційних потреб економіки України працюють понад 3 тис. підприємств.

"Зростання тарифів на електрику вдарить і по ним також. А ці підприємства, установи та організації забезпечують потреби Збройних сил, військових формувань та критично важливої ділянки фронту й тилу. Тому такі безглузді рішення – це удар в спину нашим захисникам", – підкреслив економіст.

19 жовтня 2022 року НКРЕКП буде розглядати проєкт рішення щодо збільшення граничних цін (т.з. прайс-кепів) на електричну енергію на ринку "на добу наперед" (РДН), внутрішньодобовому ринку (ВДР) та балансуючому ринку на 50%, з 4000 грн/МВт-ч до 6000 грн/МВт-ч.

Автор: 

промисловість (447) тарифи (1302) НКРЕКП (1442) Новини компаній (3345)


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Топ коментарі
+6
спочатку захистіть свої станції... надайте всім змогу мати електрику... грітися і вижити... а тоді вже про бонуси і прибутки... стілько коштів вливає світ, допомогаючи нам? і в цю хвилину, коли гудуть "мопеди" ми не повинні страхатися ще й нових цін... бо як нема електрики, нема хати, нема людини... нема родини... то хто вам заплатить навіть копійчану ціну????
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17.10.2022 17:23
+5
А не підвищення то ахметка залишиться без нової яхти
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17.10.2022 17:15
+5
Так, побіднішала наша "бізнес еліта", прибуток не такий вже жирний став. Пора вже овець стригти.
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17.10.2022 17:23
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Гундос підпише і підтримає підняття - гої не люди.
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17.10.2022 17:12 Відповісти
Собівартість з атомної енергетики складає 75 копійок. Якщо перевірити ще вартість тендерів, захмарні зарплатні та корпоративи зі шлюзами, то собівартість складе 50 копійок. Якого куя, *****, адже це все буде перекладено у вартість товарів і послуг для українців?..!
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17.10.2022 17:58 Відповісти
а в это время маланский кловун призывает украинцев переходить на лучины и становится кротами зачем гоям свет лектричество это нам рабам Египту всяким и всяким барыгам и беням в том числе.. да Вова угомони Вова свое кодло квартальное.. а не то угомонят тебя...
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17.10.2022 17:14 Відповісти
А не підвищення то ахметка залишиться без нової яхти
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17.10.2022 17:15 Відповісти
Вбивство економікі - це відсутність електроенергії, а не її подорожчання. Навіть у два рази дорожча електроенергія незрівнянно краще, аніж пошук генераторів, яких вже просто нема на ринку і заливання в них по 10 і більше літрів дизеля щогодини.
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17.10.2022 17:18 Відповісти
А щоб не підвищувати ціни на електроенергію треба повернути всі ТЕЦ ГЕС і АЕС в державу і не повинні вони бути в приватній власності і ці структури не повинні бути прибутковими
Ось приклад комунальне підприємство відпускає населенню воду 16 грн куб але якби воно було б приватне ціни у 10 разів були б вищі.
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17.10.2022 17:18 Відповісти
Война началась в 2014, как вопросы поднятия тарифов с отражениием на чём угодно не чесали попередников так они мало чешут и текущих рулевых.
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17.10.2022 17:19 Відповісти
А кого це цікавить? Зебізнес, і нічого особистого.
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17.10.2022 17:19 Відповісти
Війна війною, а ДТЕК масово заміняє лічильники з можливістю дистанційного відключення абонентів.
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17.10.2022 17:22 Відповісти
так і є. причому навмисне накручують показники, створюють штучний борг, і під приводом актуалізації даних приходить "майстер" вже з лічильником
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17.10.2022 17:32 Відповісти
Так, побіднішала наша "бізнес еліта", прибуток не такий вже жирний став. Пора вже овець стригти.
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17.10.2022 17:23 Відповісти
спочатку захистіть свої станції... надайте всім змогу мати електрику... грітися і вижити... а тоді вже про бонуси і прибутки... стілько коштів вливає світ, допомогаючи нам? і в цю хвилину, коли гудуть "мопеди" ми не повинні страхатися ще й нових цін... бо як нема електрики, нема хати, нема людини... нема родини... то хто вам заплатить навіть копійчану ціну????
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17.10.2022 17:23 Відповісти
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17.10.2022 17:43 Відповісти
какое повышение ? 50% без работы, коммуналку не платят. Все долги и повышения с рф требуйте
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17.10.2022 18:22 Відповісти
У нас до вiйни вартiсть электрики була 6.50 для промисловостi!!! Завдяки зусиллям Рудого i т.з. зеленим енергетикам. А iм знову мало, постiйно включають дурня i нагадують що (в том числi i на Цензорi) що в нас сама дешева електрiка в Европi.
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17.10.2022 18:55 Відповісти

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