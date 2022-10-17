Підвищення тарифів на електроенергію – це вбивство промисловості України, – економіст Гужва

Будь-яке збільшення тарифів на електричну енергію під час війни призведе до катастрофічних наслідків для української промисловості, вважає Ігор Гужва- доктор економічних наук, керівник аналітичного центру CMD-Ukraine (Center for market development economy), коментуючи намір Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підняти граничні ціні (т.з. прайс-кепи) на електроенергію на 50%.

"Наразі українська промисловість знаходиться у вкрай важкому стані. За оцінками МВФ, у поточному році країна втратить 35% від свого економічного потенціалу. Більш того, Фонд утримався від прогнозів на 2023 рік. Тому не можна накладати на промисловців додаткові тягарі, а підняття тарифів на електрику стане, фактично, вбивством промисловості України", – сказав він в коментарі Uaprom.

За його словам, збільшення вартості е/е вкрай негативно позначиться на собівартості промислової продукції, яка йде на експорт.

"Зараз промисловці борються за кожне замовлення, за кожну гривню собівартості, аби заводи працювали, а люди мали роботу. Завдяки ним тримається економічний фронт нашої країни, особливо під час блокади морських портів та руйнування інфраструктури рашистськими ракетами", – підкреслив Ігор Гужва.

Економіст згадав, що минулого тижня ціла низка промислових підприємств повідомили про ймовірні зупинки виробництва через збільшення тарифів на електрику.

"І це тільки початок. Далі таких зупинок буде більше. А ті, хто продовжить працювати, будуть змушені піднімати ціни, в тому числі на продукти харчування та послуги. Це ще більше розкручуватиме маховик інфляції, яка, за прогнозами, досягне 30%", – констатував він.

Ігор Гужва також нагадав, що зараз для мобілізаційних потреб економіки України працюють понад 3 тис. підприємств.

"Зростання тарифів на електрику вдарить і по ним також. А ці підприємства, установи та організації забезпечують потреби Збройних сил, військових формувань та критично важливої ділянки фронту й тилу. Тому такі безглузді рішення – це удар в спину нашим захисникам", – підкреслив економіст.

19 жовтня 2022 року НКРЕКП буде розглядати проєкт рішення щодо збільшення граничних цін (т.з. прайс-кепів) на електричну енергію на ринку "на добу наперед" (РДН), внутрішньодобовому ринку (ВДР) та балансуючому ринку на 50%, з 4000 грн/МВт-ч до 6000 грн/МВт-ч.