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На Рівненській АЕС посилили охорону

аэс,раэс,ривненская

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив про посилення охорони Рівненської АЕС.

"Враховуючи "інтерес" ворога до енергетичної системи України, продовжуємо посилювати охорону Рівненської АЕС", – написав Коваль.

Зокрема, в межах санітарно-захисної зони РАЕС:

  • встановити блокпости з контрольно-пропускними функціями на під’їзних автошляхах та обладнання інженерних загороджень на польових дорогах;
  • обмежити пересування особистим автомобільним транспортом та фізичних осіб, що не є працівниками Рівненської АЕС;
  • змінити схему руху маршрутних транспортних засобів з метою переміщення їх поза межі санітарно-захисної зони;
  • заборонити використання відеореєстраторів на транспортних засобах;
  • заборонити проведення фото-, відеозйомки та використання БПЛА в межах санітарно-захисної зони.

Автор: 

АЕС (810) охорона (56) Рівненська область (176)


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