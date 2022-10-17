На Рівненській АЕС посилили охорону
Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив про посилення охорони Рівненської АЕС.
"Враховуючи "інтерес" ворога до енергетичної системи України, продовжуємо посилювати охорону Рівненської АЕС", – написав Коваль.
Зокрема, в межах санітарно-захисної зони РАЕС:
- встановити блокпости з контрольно-пропускними функціями на під’їзних автошляхах та обладнання інженерних загороджень на польових дорогах;
- обмежити пересування особистим автомобільним транспортом та фізичних осіб, що не є працівниками Рівненської АЕС;
- змінити схему руху маршрутних транспортних засобів з метою переміщення їх поза межі санітарно-захисної зони;
- заборонити використання відеореєстраторів на транспортних засобах;
- заборонити проведення фото-, відеозйомки та використання БПЛА в межах санітарно-захисної зони.
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