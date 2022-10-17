В уряді Росії спрогнозували знецінення рубля

Курс рубля найближчими роками поступово послаблюватиметься, до 2025 року він знизиться до 72 рублів за долар США.

Про це заявив голова Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков заявив на засіданні комітету Держдуми з бюджету та податків, повідомляє російський Інтерфакс.

"Щодо курсу рубля закладено його поступове ослаблення – з 68 рублів у 2022 році до 72 рублів за долар у 2025 році. При цьому реальний ефективний курс рубля залишатиметься стабільним", – сказав міністр.

"Інфляція за підсумками 2022 року складе 12,4%. Це суттєво нижче пікового рівня. Нагадаю, у квітні в річному вираженні було прискорення до 17,8%. У 2023 році інфляція складе вже 5,5%. Потім вийде на цільовий рівень у 4%", – пообіцяв російський міністр.

Він також оприлюднив офіційний прогноз Мінекономрозвитку РФ, згідно із яким російський ВВП у 2022 році скоротиться на 2,9%, у 2023 році зниження становитиме 0,8%, а у 2024-2025 роках він зростатиме на 2,6% на рік.

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Як повідомлялося, раніше в Мінекономіки РФ заявляли, що надмірно міцний курс рубля не вигідний для Росії, вже на поточних рівнях він створює складнощі для експортерів і наповнення держбюджету.

Зазначимо, курс рубля на початку березня сягав 140 рублів за долар, після чого значно укріпився внаслідок обмеження імпорту товарів до Росії, наразі він становить 61,76 руб. за долар США.