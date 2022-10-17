У Дніпрі викрили масштабну схему хабарів за виділення місць для поховань

Прокуратура повідомила про підозру десятьом службовим особам комунального підприємства "Міська ритуальна служба" Дніпровської міськради за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, підозрювані організували схему, яка дозволяла незаконно отримувати до 7 млн грн щомісячно за надання місць для поховань на кладовищах Дніпра.

За даними слідства, директор та заступник комунального підприємства у змові з вісьмома керівниками кладовищ організували систематично вимагали та отримували неправомірну вигоду від громадян за виділення місць для поховання тіл померлих на кладовищах у місті.

"Користуючись емоційним станом родичів померлих, службовці навмисно підвищували дійсну вартість ритуальних послуг. За поховання одного померлого учасники схеми вимагали сплатити до 50 тис грн, тоді як офіційна сума платежу становить 3500 грн. У випадку відмови громадян сплачувати таку суму, керівник цвинтаря безпідставно відмовляв у наданні послуг з організації поховання померлих", – зазначається у повідомленні.

В рамках розслідування справи очільницю комунального підприємства та її заступника затримали під час передачі чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 2 млн грн.

Крім того, у ході санкціонованих обшуків за місцем мешкання учасників вилучено 5 млн грн, комп’ютерну техніку, телефони, чорнову документацію.

Згідно із повідомленням прокуратури, наразі десятьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.