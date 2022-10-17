Exxon зупинила видобуток нафти на російському проєкті "Сахалін-1" через санкції, – Reuters

Видобуток нафти на гігантському російському тихоокеанському проєкті "Сахалін-1" під керівництвом американської Exxon Mobil припинився через відмову останньої прийняти місцеве страхування танкерів після того, як західні страхові компанії відмовилися страхувати їх через санкції.

Як повідомили Reuters кілька галузевих джерел, західні страховики зняли страхове покриття з танкерів, що експлуатуються російським "Совкомфлотом", який потрапив під санкції після вторгнення Росії в Україну.

"Exxon відмовився приймати танкери "Совкомфлоту", – повідомило одне джерело в галузі.

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Деякі вантажі, призначені для поставок на індійські нафтопереробні заводи, також постраждали, оскільки Exxon не визнала альтернативне покриття, про яке "Совкомфлот" домовився з російськими страховиками, згідно з джерелами.

Зазначається, що події розгортаються, оскільки Європейський Союз має накласти заборону на страхування російських нафтових танкерів і показує, який великий вплив страхування суден і гарантії перестрахування можуть мати на операції.

Російська державна нафтова компанія "Роснефть", партнер проекту "Сахалін-1", звинуватила Exxon у падінні видобутку, заявивши, що з середини травня проєкт майже не виробляв нафти.

Російський підрозділ Exxon Exxon Neftegas Ltd послався на труднощі з фрахтуванням танкерів через санкції.

Російська газета "Коммерсант" першою повідомила17 жовтня, що виробництво на "Сахаліні-1" припинилося через відмову Exxon співпрацювати з "Совкомфлотом".

Видобуток нафти на проєкті "Сахалін-1" впав лише до 10 тис. барелів на добу на початку цього року з 220 тис. барелів на добу до того, як Росія вторглася в Україну 24 лютого.

"Роснефть" має 20% акцій у проєкті "Сахалін-1", ONGC Videsh, іноземне інвестиційне відділення індійської державної ONGC, має 20% акцій у проекті, а японський державний виробник нафти SODECO – решту 30%.

У серпні Exxon заявила, що знаходиться в процесі передачі своєї 30% частки в нафтогазовому проєкті "іншій стороні", не називаючи її імені.