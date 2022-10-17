"Газпром" змушений зменшувати видобуток газу через падіння експорту на 41%

З 1 січня по 15 жовтня 2022 року російський "Газпром" видобув 327,4 млрд кубометрів газу, що на 18% або на 72 млрд кубометрів менше, ніж за аналогічний період торік.

Як повідомляє пресслужба російської компанії, експорт газу до країн далекого зарубіжжя за вказаний період впав на 41,4% або на 63 млрд кубометрів – до 89,3 млрд куб. м.

Водночас попит на газ компанії із газотранспортної системи на внутрішньому ринку РФ за цей період зменшився на 5,2% (на 9,5 млрд куб. м).

Водночас російський монополіст вказує на зростання експорту газу до Китаю, однак обсяги постачання палива за контрактом з китайською CNPC традиційно не розкриває. Міненерго РФ раніше прогнозувало, що у 2022 році він складе всього 15 млрд кубометрів.

За даними Gas Infrastructure Europe, станом на 15 жовтня запаси газу в ПСГ Європи становлять 66 млрд куб. м. Для досягнення рівня заповненості ПСГ початку сезону відбору 2019/2020 року компаніям належить закачати ще 6,4 млрд куб. м газу.

У зв’язку з цим "Газпром" традиційно натякає на можливу нестачу газу у Європі під час опалювального періоду.

"Навіть близькі до максимальних запасів у ПСГ великих європейських країн не гарантують надійного проходження майбутнього осінньо-зимового періоду", – зазначає російський монополіст.

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Як повідомлялося, за підсумками січня-вересня 2022 року російський "Газпром" видобув 313,3 млрд кубометрів газу, що на 17,1% або на 64,8 млрд куб. м менше, ніж за аналогічний період торік.

При цьому експорт газу до країн далекого зарубіжжя за вказаний період впав на 40,4% або на 58,9 млрд кубометрів – до 86,9 млрд куб. м.