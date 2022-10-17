Мінсільгосп США покращив прогноз експорту кукурудзи з України

Міністерство сільського господарства США (USDA) збільшило прогноз експорту кукурудзи з України в 2022/2023 маркетинговому році (МР, липень-червень) на 2,5 млн тонн - до 15,5 млн тонн з 13 млн тонн, зберігши оцінку врожаю цієї культури на рівні 31,5 млн тонн.

Згідно з оновленим жовтневим звітом Мінсільгоспу США, водночас на 2 млн тонн зменшено оцінку внутрішнього споживання кукурудзи в Україні – з 11,5 млн. тонн до 9,5 млн тонн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

При цьому відомство в новому прогнозі зберегло прогноз виробництва пшениці в Україні в 2022/2023 МР на рівні 20,5 млн. тонн, її експорту у обсязі 11 млн тонн, а внутрішнього споживання – 5,5 млн тонн.

Крім того, прогноз експорту фуражного зерна в Україні на 2022/23 МР збільшено на 3,1 млн тонн – до 17,93 млн тонн порівняно із 14,83 млн тонн у вересні, а його виробництва збережено на позначці 38,96 млн тонн.

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Як повідомлялося, аналітики електронної зернової біржі GrainTrade прогнозують, що ЄС імпортує 13 млн тонн кукурудзи з України для покриття своїх потреб на тлі зменшення власного урожаю.

Міністерство аграрної політики та продовольства України прогнозує урожай зернових та олійних культур цьогоріч на рівні 65-67 млн тонн. В тому числі врожай кукурудзи цього сезону очікується у розмірі близько 24 млн тонн.