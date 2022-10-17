Нацбанк перерахував зі спецрахунку на потреби військових майже 21 мільярд

Станом на 17 жовтня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить понад 667 млн грн. За минулий тиждень на спецрахунок надійшло майже 125 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Загалом Національний банк вже перерахував на потреби військових майже 20,8 млрд грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн;

на потреби Національної поліції України – всього 1,65 млрд грн;

на потреби Міністерства оборони України – всього понад 14,4 млрд грн;

на потреби Державної прикордонної служби – всього 980,2 млн грн;

на потреби Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України – всього понад 2,7 млрд грн;

на потреби Державної служби України з надзвичайних ситуацій – всього 18,3 млн грн.

Усього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано більше 21,4 млрд грн в еквіваленті. Зокрема понад 7,4 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).

Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).

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Також станом на 17 жовтня 2022 року залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, становить більше 160 млн грн. За минулий тиждень на рахунок для гуманітарних потреб надійшло більше 12,8 млн грн, перераховано з нього – понад 5,9 млн грн.

Крім того, Міністерство соціальної політики України, що є отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на цей рахунок, вже перерахувало з нього майже 666 млн грн з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії РФ.

Зокрема, близько половини коштів надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти).