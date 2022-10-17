Ціни на газ у Європі впали до мінімуму з середини червня
Біржові ціни на газ у Європі опустилися нижче за $1 300 за тисячу кубометрів вперше з середини червня.
Як свідчать дані Лондонської біржі ICE, вартість найближчого (листопадового) ф'ючерсу на TTF увечері понеділка, 17 жовтня, опустилася до 123,165 євро за МВт-год або приблизно $1 270 за тисячу кубометрів.
Порівняно із попереднім торговим днем ціна ф'ючерсу впала на 13,26%.
За даними біржі нижче цього рівні ціни ф'ючерс на газ торгувався у середині червня.
Як повідомлялося, цього тижня Європейська Комісія планує запропонувати встановити "динамічне" обмеження цін на природний газ на найбільшій у Європі газовій біржі TTF у Нідерландах. Фінальну версію цієї пропозиції Єврокомісія планує опубліковати у вівторок, 18 жовтня.
Лідери європейських країн обговорять ці та інші заходи для стримування цін на газ на саміті в Брюсселі 20-21 жовтня.
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Біля берегів Європи будуються плавучі термінали зрідженого природного газу, які дозволять таким країнам, як Німеччина, приймати і зберігати це переохолоджене паливо. Країни-члени ЄС розширили мережу з'єднання транскордонних трубопроводів.
Справжня проблема полягає не в дефіциті, а в ціні. Громадяни можуть не мати можливості оплачувати рахунки, а компанії можуть закритися через зростання цін.
Мнагахадовачка блд.