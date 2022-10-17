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Новини
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Ціни на газ у Європі впали до мінімуму з середини червня

ес,газ

Біржові ціни на газ у Європі опустилися нижче за $1 300 за тисячу кубометрів вперше з середини червня.

Як свідчать дані Лондонської біржі ICE, вартість найближчого (листопадового) ф'ючерсу на TTF увечері понеділка, 17 жовтня, опустилася до 123,165 євро за МВт-год або приблизно $1 270 за тисячу кубометрів.

Порівняно із попереднім торговим днем ціна ф'ючерсу впала на 13,26%.

За даними біржі нижче цього рівні ціни ф'ючерс на газ торгувався у середині червня.

Ціни на газ у Європі впали до мінімуму з середини червня 01

Як повідомлялося, цього тижня Європейська Комісія планує запропонувати встановити "динамічне" обмеження цін на природний газ на найбільшій у Європі газовій біржі TTF у Нідерландах. Фінальну версію цієї пропозиції Єврокомісія планує опубліковати у вівторок, 18 жовтня.

Лідери європейських країн обговорять ці та інші заходи для стримування цін на газ на саміті в Брюсселі 20-21 жовтня.

Автор: 

газ (7924) Єврокомісія (1085) ціни (3440) Євросоюз (5099)


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Даёшь газ паписят!
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17.10.2022 19:49 Відповісти
Закупувавши максимально можливу кількість газу у Норвегії і СПГ у США, Європа заповнила газосховища на 90%, російський трубопровідний газ становить 6% від загального обсягу поставок на континент. До війни його частка становила 30%.

Біля берегів Європи будуються плавучі термінали зрідженого природного газу, які дозволять таким країнам, як Німеччина, приймати і зберігати це переохолоджене паливо. Країни-члени ЄС розширили мережу з'єднання транскордонних трубопроводів.

Справжня проблема полягає не в дефіциті, а в ціні. Громадяни можуть не мати можливості оплачувати рахунки, а компанії можуть закритися через зростання цін.
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18.10.2022 00:50 Відповісти
По завершенню опалювального сезону кацапам кінець. Їх жижу і газ ніхто купувати не буде. Будуть інші шляхи постачання енергоносіїв.
Мнагахадовачка блд.
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18.10.2022 08:34 Відповісти

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