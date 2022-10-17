Путін встановив доплати російським чиновникам на окупованих територіях

Російські чиновники, направлені для роботи на окуповані російськими військами території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України отримуватимуть зарплату в подвійному розмірі.

Відповідний указ російського президента Владіміра Путіна опубліковано на російському порталі правової інформації, повідомляє РБК.

Згідно з ним, федеральні відомства також отримають право виплачувати чиновникам окупаційних адміністрацій кошти на відшкодування додаткових витрат, про витрачання яких не потрібно буде звітувати, а також добові на проживання у розмірі 8 480 рублів.

На початку жовтня влада Росії оголосила про незаконну анексію захоплених російськими військами територій України.

Як повідомлялося, резолюцію ООН на підтримку територіальної цілісності України, яка засуджує такі дії Росії, підтримали 143 країни, проти голосували Росія, Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа та Сирія, утрималися 35 країн, у тому числі Китай, Індія, ПАР, Вірменія, Казахстан.