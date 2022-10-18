АРМА з початку війни розшукало активів на понад 21 мільярд

За період війни до АРМА надійшло 2 839 звернень стосовно здійснення заходів з виявлення та розшуку активів осіб, які в тому числі причетні до агресії РФ.

Про це йдеться в повідомленні АРМА.

Зокрема, запити надійшли від Національної поліції, Міністерства юстиції України, органів прокуратури, Бюро економічної безпеки України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, органів військової прокуратури, а також від іноземних юрисдикцій та міжнародних інституцій та інших.

У результаті опрацювання вказаних звернень АРМА розшукало частки у статутних капіталах, цінні папери, грошові кошти та фінансові зобов’язання загальною вартістю більше 21,3 млрд грн.

Читайте також: АРМА знайшло закордонні активи понад 500 осіб, причетних до агресії Росії

Крім того, Нацагентством розшукано понад 134,2 тис. земельних ділянок, більше 8,2 тис. об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, 6,5 тис. автомобілів, 2,6 тис. одиниць іншого майна (товарів), 3,2 тис. одиниць с/г техніки з комплектуючими, 442 майнових прав інтелектуальної власності, 81 одиниць морського/річкового транспорту, 45 одиниць с/г продукції, 34 одиниці нематеріальних активів та 27 одиниць авіаційного/повітряного транспорту.

Всього відомство розшукало понад 155 тис. одиниць майна.

Інформацію про розшукані активи Агентство надало правоохоронним органам, які в ході розслідування кримінальних проваджень можуть накласти арешт на ці активи та передати їх в управління Нацагентству. Водночас інформацію про розшукані російські активи надано Мін’юсту для роботи над їх подальшою конфіскацією за рішенням Вищого антикорупційного суду.