США та Велика Британія домовились координувати санкції проти Росії

Велика Британія і США домовилися про посилення співпраці у впровадженні та забезпеченні дотримання фінансових санкцій проти Росії та інших країн у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням в Україну.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на текст спільної заяви, передає Європейська правда.

У спільній заяві високопосадовці міністерств фінансів США та Великої Британії, відповідальні за санкційну політику – Андреа Ґакі та Джайлз Томсон, – заявлять, що вирішили вивести свою співпрацю на "новий рівень".

"Ми визначимо можливості для об'єднання досвіду, творчого осмислення викликів, які перед нами постають, вивчення можливостей для узгодження способів імплементації санкцій, а також надання допомоги нашим зацікавленим сторонам шляхом або спільних дій, або надання рекомендацій, що є результатом непублічної співпраці", – сказано в заяві.

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Зазначається, що сторони хочуть посилити співпрацю в контексті не лише санкцій проти Росії через вторгнення в Україну, а й "щодо інших спільних санкційних режимів".

Спільна заява США й Британії була узгоджена на тлі зусиль Заходу знайти нові способи покарання Росії за її військову ескалацію проти України, а також наміру запровадити фінансові обмеження щодо фізичних та юридичних осіб у третіх країнах, які допомагають Москві вести війну.