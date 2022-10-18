БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
247 1

Окупанти пошкодили енергоінфраструктуру у Житомирі та Дніпрі

електроенергія

Російські військові вранці 18 жовтня вдарили по об’єктах енергетичної інфраструктури у Житомирі та Дніпрі.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

"Дніпро. 2 прильоти в об‘єкт енергетичної інфраструктури. Серйозні пошкодження. Більше подробиць пізніше. Працює ДСНС", – зазначив він.

Пізніше Тимошенко додав, що у зв‘язку з обстрілами міста у деяких районах може бути відсутнє електро- та водопостачання. Наразі відповідні служби вже працюють над відновленням.

Крім того, заступник голови ОПУ повідомив, що в Житомирі попередньо зафіксовано два прильоти в об‘єкт енергозабезпечення. На місці також працюють співробітники ДСНС.

Автор: 

Дніпро (516) Житомир (153) електроенергія (4235)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что то замолчали и наши Химарсы и ПВО так и не дали. Раймштад провели, а ублюдок плешивый перья расправил и творит террор. Видать не понял запад и Америка, что имеет дело с е@анутым на всю голову.
показати весь коментар
18.10.2022 09:23 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 