Окупанти пошкодили енергоінфраструктуру у Житомирі та Дніпрі

Російські військові вранці 18 жовтня вдарили по об’єктах енергетичної інфраструктури у Житомирі та Дніпрі.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

"Дніпро. 2 прильоти в об‘єкт енергетичної інфраструктури. Серйозні пошкодження. Більше подробиць пізніше. Працює ДСНС", – зазначив він.

Пізніше Тимошенко додав, що у зв‘язку з обстрілами міста у деяких районах може бути відсутнє електро- та водопостачання. Наразі відповідні служби вже працюють над відновленням.

Крім того, заступник голови ОПУ повідомив, що в Житомирі попередньо зафіксовано два прильоти в об‘єкт енергозабезпечення. На місці також працюють співробітники ДСНС.