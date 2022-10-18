Окупанти пошкодили енергоінфраструктуру у Житомирі та Дніпрі
Російські військові вранці 18 жовтня вдарили по об’єктах енергетичної інфраструктури у Житомирі та Дніпрі.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.
"Дніпро. 2 прильоти в об‘єкт енергетичної інфраструктури. Серйозні пошкодження. Більше подробиць пізніше. Працює ДСНС", – зазначив він.
Пізніше Тимошенко додав, що у зв‘язку з обстрілами міста у деяких районах може бути відсутнє електро- та водопостачання. Наразі відповідні служби вже працюють над відновленням.
Крім того, заступник голови ОПУ повідомив, що в Житомирі попередньо зафіксовано два прильоти в об‘єкт енергозабезпечення. На місці також працюють співробітники ДСНС.
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Alexey Chernyavsky
показати весь коментар18.10.2022 09:23 Відповісти Мені подобається 0
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