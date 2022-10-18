Російські окупанти знову викрали працівників Запорізької АЕС, – "Енергоатом"

У понеділок, 17 жовтня, російські терористи затримали та вивезли в невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

Зазначається, що наразі про їхнє місце перебування та стан нічого не відомо.

"Звертаємося до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й усієї світової спільноти із закликом докласти всіх зусиль та задіяти всі можливі заходи для звільнення працівників ЗАЕС із полону російських терористів та сприяти їхньому поверненню до виконання службових обов’язків", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 10 жовтня російські терористи викрали заступника генерального директора Запорізької АЕС із персоналу Валерія Мартинюка.

Нагадаємо, 30 вересня російські військові затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова дорогою від станції до Енергодара. Після втручання МАГАТЕ його звільнили 3 жовтня, дозволивши вийти на підконтрольну Україні територію.