Канада запровадила санкції проти російських пропагандистів та телеканалу "Звєзда"

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі 17 жовтня оголосила про запровадження додаткових санкцій проти російських фізичних та юридичних осіб у відповідь на вторгнення РФ та анексію територій України.

Санкції були запроваджені проти 34 фізичних та однієї юридичної особи, які причетні до поширення російської дезінформації та пропаганди, передає Європейська правда.

"Ці особи та організації допомагають російському режиму підривати принципи державного суверенітету та несуть відповідальність за поширення неправдивих наративів, які слугують приводом для невиправданої війни російського режиму", – зазначили в уряді Канади.

У переліку зокрема перебувають пропагандистський телеканал "Звєзда", що належить міністерству оборони РФ, російські актори Сергій Безруков і Владімір Машков, телеведучі Тіна Канделакі та Наіля Аскер-Заде, помічник Путіна Владімір Мединський тощо.

Після незаконної окупації Криму Росією у 2014 році Канада запровадила санкції проти понад 1800 фізичних та юридичних осіб, а з 24 лютого – ще проти понад 1400 фізичних та юридичних осіб з Росії, України та Білорусі.