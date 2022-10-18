Євросоюз та США розглядають можливість оплати Starlink в Україні, – ЗМІ

Країни ЄС обговорюють, чи вносити кошти, щоб забезпечити українців доступом до життєво важливих інтернет-сервісів Starlink, які наразі надає компанія Ілона Маска SpaceX.

Про це повідомляє Politico.



Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс повідомив про ці плани, які наразі перебувають на ранній стадії.



У розмові з виданням він наголосив, що український доступ до Інтернету не повинен залишатися в руках однієї "надпотужної" людини, яка може "одного разу прокинутися і сказати: "Я вже не хочу це робити, і все". А наступного дня українці можуть опинитися без інтернету".



Він продовжив: "Я подумав, що, ймовірно, набагато краще мати це як договірну угоду між, скажімо, коаліцією країн, які могли б придбати послугу у пана Маска, послугу Starlink, і продовжувати надавати її українцям".



За словами Ландсбергіса, цю тему обговорювали на зустрічі 27 міністрів закордонних справ ЄС у понеділок. Очільник зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель порушив це питання, "і деякі країни також приєдналися", зазначив міністр, не уточнивши, які саме.

Крім того, як пише Politico із посиланням на двох американських чиновників, Пентагон також розглядає можливість оплати для українців супутникової мережі Starlink – з фонду, який використовувався для постачання зброї та обладнання протягом тривалого часу.

Водночас сам Ілон Маск заявив у Twitter, що його компанія відкликала заявку, подану Пентагону, щодо оплати супутникового інтернету Starlink.

"SpaceX уже відкликала свій запит на отримання фінансування", – зазначив він.

Раніше видання CNN із посиланням на власні джерела повідомляло, що компанія SpaceX звернулася до Міністерства оборони США із запитом на виділення додаткових коштів, оскільки більше не має можливості оплачувати роботу системи супутникового зв'язку Starlink в Україні, від яких залежить зв’язок українських військових у зоні бойових дій.

Пізніше власник SpaceX Ілон Маск у Twitter підтвердив, що компанія дійсно хоче відмовитися від фінансування послуг супутникової мережі Starlink для Україні. Маск також оцінив втрати компанії внаслідок роботи в Україні у $20 млн на місяць.

Утім, згодом Маск передумав та заявив, що SpaceX продовжить фінансувати систему супутникового зв’язку Starlink в Україні.