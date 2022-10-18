Україна ініціюватиме ембарго Євросоюзу на російські добрива, – Мінекономіки
Україна наполягатиме, щоб у наступний пакет антиросійських санкцій ЄС було включене ембарго на добрива з Росії.
Про це повідомила за підсумками онлайн-зустрічі з асоціаціями хімічної промисловості міністерка економіки Юлія Свириденко, передає пресслужба Мінекономіки.
Зазначається, що міністерство ініціюватиме включення ембарго до наступного санкційного пакету ЄС через Міністерство закордонних справ.
"Європа діє в цьому напрямку послідовно, але все ще недостатньо рішуче. На нашу думку, тільки повна заборона російського експорту може зупинити війну проти України", – заявила Свириденко, яка також очолює Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики.
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