Україна ініціюватиме ембарго Євросоюзу на російські добрива, – Мінекономіки

Україна наполягатиме, щоб у наступний пакет антиросійських санкцій ЄС було включене ембарго на добрива з Росії.

Про це повідомила за підсумками онлайн-зустрічі з асоціаціями хімічної промисловості міністерка економіки Юлія Свириденко, передає пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що міністерство ініціюватиме включення ембарго до наступного санкційного пакету ЄС через Міністерство закордонних справ.

"Європа діє в цьому напрямку послідовно, але все ще недостатньо рішуче. На нашу думку, тільки повна заборона російського експорту може зупинити війну проти України", – заявила Свириденко, яка також очолює Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики.