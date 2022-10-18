Банки Киргизстану призупиняють обслуговування російських платіжних карток "Мир"

Щонайменше три киргизстанські комерційні банки призупинили обслуговування російських платіжних карток "Мир".

Про це повідомляє "Радіо Азаттик".



Раніше в соцмережах з'явилася інформація, що банки "Компаньйон", "Дос-Кредобанк" та "Бакай банк" призупинили обслуговування карток російської платіжної системи "Мир".



Як повідомили виданню у "Дос-Кредобанку", рішення про припинення співпраці з низкою російських банків ухвалено 17 жовтня. "На жаль, причина цього рішення нам невідома", –зазначили у фінустанові.



Тим часом банк "Компаньйон", як виявилося, перестав обслуговувати користувачів карток "Мир" ще з 4 жовтня. Причини відмови обслуговувати клієнтів платіжної системи "Мир" у службі підтримки фінустанови також не уточнили, зазначивши, що відповідне рішення ухвалено керівництвом.



"З 4 жовтня 2022 року ми перервали співпрацю з низкою російських банків: "Сбербанк", "Альфа банк", "Газпромбанк", "Совкомбанк" та з іншими 20 банками", – уточнили в "Компаньйоні".



Водночас у службі підтримки "Бакай банку" зазначили, що зовсім припинили співпрацю з усіма російськими фінустановами. "З сьогоднішнього дня ми перервали співпрацю з усіма російськими банками. Не можу назвати причини. Це наша внутрішня політика", – відповіли журналістам у банку.



У свою чергу офіційна представниця Нацбанку Киргизстану Аїда Карабаєва наголосила, що кожен комерційний банк самостійно ухвалює такі рішення.



"Це (відмова обслуговувати карти "Мир", – ред.) – рішення комерційних банків. Ви можете звернутись до них. Кожен банк самостійно оцінює свої ризики з урахуванням останніх подій. Я не можу це коментувати. З нашого боку не було таких вказівок, це їхня комерційна діяльність", – прокоментували в Нацбанку.

Як повідомлялося, про відмову від роботи з російською платіжною системою заявили спочатку приватні турецькі банки IsBank та DenizBank, а 27 вересня до них приєдналися три державні – Ziraat Bankasi, VakifBank та Halkbank. Таким чином, у Туреччині більше не залишилося банків, які приймають російські карти "Мир".

Банки пояснили таке рішення попередженням OFAC, згідно з яким фінансові інститути не зі США, укладаючи угоди з російською Національною системою платіжних карток (НСПК), ризикують виявитися залученими до дій щодо обходу американських санкцій.

Станом на початок вересня карти "Мир" приймалися в 11 країнах: Туреччині, В'єтнамі, Південній Кореї, Вірменії, Узбекистані, Білорусії, Казахстані, Киргизії, Таджикистані, Південній Осетії та Абхазії. Однак у вересні ціла низка банків із цих країн припинила обслуговувати російські картки.

У жовтні також стало відомо, що Шрі-Ланка також відмовилася приймати російські платіжні картки "Мир".