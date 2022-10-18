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Новини
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Світовий банк визнав усі видані Білорусі кредити необслуговуваними

лукашенко

Світовий банк визнав необслуговуваними всі раніше видані Білорусі кредити.

Про це повідомили в пресслужбі СБ, передає Інтерфакс-Україна.

"Ця дія була здійснена відповідно до встановленої процедури Світового банку, згідно з якою всі кредити, надані країні або гарантовані нею, стають непрацюючими, якщо платіж за будь-яким кредитом прострочено більш ніж на шість місяців", – йдеться у повідомленні.

За даними Світового банку, на 14 жовтня 2022 року прострочені платежі Білорусі становили $68,43 млн. Основна сума непогашених Мінськом кредитів становить $967 млн, або 0,42% від загальної суми непогашених кредитів СБ.

У квітні білоруська влада оголосила, що виконуватиме зобов'язання перед Світовим банком, та ЄБРР у національній валюті.

2 березня 2022 року Світовий банк зупинив усі свої програми у Білорусі. Із травня 2020 року Білорусі не було схвалено жодного нового кредиту.

Білорусь є членом світового банку з 1992 року.

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Білорусь (1582) Світовий банк (575) кредит (3280)


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Бульбаші в такій сраці, що можуть взагалі забити і не повертати кредити, гірше вже і так не буде, а Ху*ло забере областям в рашку
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18.10.2022 14:04 Відповісти
у лукашенко та його спільників є нерухомість у Європі, Літаки, Яхти, Автобуси. треба все заарештувати. він навіть не президент.
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18.10.2022 14:06 Відповісти
А оце вже "больно"...
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18.10.2022 15:31 Відповісти
дибил у власти - горе у страны, но все диктаторы дохнуть одинаково позорно
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18.10.2022 18:18 Відповісти

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