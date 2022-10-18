Світовий банк визнав усі видані Білорусі кредити необслуговуваними

Світовий банк визнав необслуговуваними всі раніше видані Білорусі кредити.

Про це повідомили в пресслужбі СБ, передає Інтерфакс-Україна.

"Ця дія була здійснена відповідно до встановленої процедури Світового банку, згідно з якою всі кредити, надані країні або гарантовані нею, стають непрацюючими, якщо платіж за будь-яким кредитом прострочено більш ніж на шість місяців", – йдеться у повідомленні.



За даними Світового банку, на 14 жовтня 2022 року прострочені платежі Білорусі становили $68,43 млн. Основна сума непогашених Мінськом кредитів становить $967 млн, або 0,42% від загальної суми непогашених кредитів СБ.



У квітні білоруська влада оголосила, що виконуватиме зобов'язання перед Світовим банком, та ЄБРР у національній валюті.



2 березня 2022 року Світовий банк зупинив усі свої програми у Білорусі. Із травня 2020 року Білорусі не було схвалено жодного нового кредиту.



Білорусь є членом світового банку з 1992 року.