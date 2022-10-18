Лісгоспи продаватимуть дрова онлайн. Запущено інтернет-магазин "ДроваЄ"

В Україні запрацював державний інтернет-магазин дров для населення "ДроваЄ"

Про це повідомляє пресслужба Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

"Лісгоспи вже приймають онлайн замовлення від українців. У декілька кліків кожен може придбати собі чи своїм рідним дрова на зиму та ще й з доставкою додому", – йдеться у повідомленні.

Щоб купити дрова, потрібно:

зайти на ресурс https://drovae.gov.ua/ та авторизуватися через електронний цифровий підпис або банк, яким користуєтеся;

вказати адресу доставки дров. Система автоматично підтягне найближчі до вас лісгоспи та продукцію, яку можна замовити. Кожен постачальник буде пропонувати той асортимент, який є в наявності;

визначитися із видом та обсягом деревини, обрати функцію з доставкою чи без;

оплатити замовлення або чекати на дзвінок оператора для вирішення питань з логістикою.

У міністерстві звернули увагу, що на одну фізичну особу встановлено ліміт на покупку в 15 кубометрів дров на опалювальний сезон. Тож для уникнення зловживань і оптових закупівель в магазині діє система авторизації користувачів.

"Заготівля дров для українців триває. Вже реалізовано 2 млн 439 тис. кубометрів деревини. На складах наразі знаходиться близько 187 тис. кубічних метрів. Загалом до кінця року лісгоспи Держлісагентства планують реалізувати 1,1 млн кубічних метрів дров", – наголосив міністр зазначив Руслан Стрілець.

Він також наголосив, що під "сокиру" українські ліси ніхто не пускає. Додаткова заготівля дров у 2022 році здійснюється за рахунок невикористаного ліміту заготівлі деревини за минулі роки.