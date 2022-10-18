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Новини
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Лісгоспи продаватимуть дрова онлайн. Запущено інтернет-магазин "ДроваЄ"

отопление,дрова

В Україні запрацював державний інтернет-магазин дров для населення "ДроваЄ"

Про це повідомляє пресслужба Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

"Лісгоспи вже приймають онлайн замовлення від українців. У декілька кліків кожен може придбати собі чи своїм рідним дрова на зиму та ще й з доставкою додому", – йдеться у повідомленні.

Щоб купити дрова, потрібно:

  • зайти на ресурс https://drovae.gov.ua/ та авторизуватися через електронний цифровий підпис або банк, яким користуєтеся;
  • вказати адресу доставки дров. Система автоматично підтягне найближчі до вас лісгоспи та продукцію, яку можна замовити. Кожен постачальник буде пропонувати той асортимент, який є в наявності;
  • визначитися із видом та обсягом деревини, обрати функцію з доставкою чи без;
  • оплатити замовлення або чекати на дзвінок оператора для вирішення питань з логістикою.

У міністерстві звернули увагу, що на одну фізичну особу встановлено ліміт на покупку в 15 кубометрів дров на опалювальний сезон. Тож для уникнення зловживань і оптових закупівель в магазині діє система авторизації користувачів.

"Заготівля дров для українців триває. Вже реалізовано 2 млн 439 тис. кубометрів деревини. На складах наразі знаходиться близько 187 тис. кубічних метрів. Загалом до кінця року лісгоспи Держлісагентства планують реалізувати 1,1 млн кубічних метрів дров", – наголосив міністр зазначив Руслан Стрілець.

Він також наголосив, що під "сокиру" українські ліси ніхто не пускає. Додаткова заготівля дров у 2022 році здійснюється за рахунок невикористаного ліміту заготівлі деревини за минулі роки.

Автор: 

опалення (561) опалювальний сезон (1150) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (77)


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Топ коментарі
+4
Занадто все просто, щоб бути дійсністю....Так вся ліснича мафія передохне з голоду .
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18.10.2022 14:52
+4
Пише в вашій області немає лісгоспу. Хоча знаю що є 😁
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18.10.2022 15:50
+3
яка краса, бизнес стал на рельсы- война- мать родна
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18.10.2022 17:24
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Занадто все просто, щоб бути дійсністю....Так вся ліснича мафія передохне з голоду .
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18.10.2022 14:52 Відповісти
Пише в вашій області немає лісгоспу. Хоча знаю що є 😁
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18.10.2022 15:50 Відповісти
Для кого треба лісгосп є, а для решти вже немає)
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18.10.2022 16:55 Відповісти
Нереальна схема, бо не прописали як там відкати робити.
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18.10.2022 16:10 Відповісти
Відкати при отримані дров готівкою і виключно дрібними купюрами
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18.10.2022 16:56 Відповісти
ось де буде корупція безмежно процвітати, хто знати буде скільки спилено дерев
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18.10.2022 16:14 Відповісти
Зайдіть на олх, там постійно «дроваЄ»без корупції, бо відкати за незаконну рубку вже сплатили продавці)
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18.10.2022 16:58 Відповісти
очередное *********

Неколоті Дуб звичайний 1 530 грн м³ + доставка 110км

у спекулянтов на olx те же деньги стоит
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18.10.2022 17:06 Відповісти
Рівненщина 900грн дуб граб за метр-куб -дуб граб береза вільха у 8000грн обійлися за 10 метрів дешевше чим 2 роки тому 8700
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18.10.2022 20:28 Відповісти
яка краса, бизнес стал на рельсы- война- мать родна
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18.10.2022 17:24 Відповісти
бизнес на дровах не связан с войной
руцкий карабль пшел нах
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18.10.2022 18:06 Відповісти
А до чого тут бізнес, війна-мати рідна ? Хіба вже українці перестали купляти дрова, щоб топити взимку, щоб обігрітися ? Тепер просто спростили замовлення дров онлайн, так само як ти замовляєш товари через інет-магазини чи сплачуєш послуги через інет. Не подобається робити це з домашнього (чи будь якого) столу чи дивану-ніхто ж не заставляє, можеш і надалі їздити особисто по лісгоспах, домовлятися про об'єми, ціни, строки, доставку, розраховуватися готівкою.
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19.10.2022 10:20 Відповісти
не знайшла на Чернігіщині та Київщині нічого крім сосни.
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19.10.2022 11:27 Відповісти
схема составлена так что скорее миллиард деревьев вырастет)).. как вижу своих соседей, за 80, с электронной подписью.
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18.10.2022 17:47 Відповісти
тіщенко в шакаладе
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18.10.2022 17:53 Відповісти
Рівненщина 900грн дуб граб за метр-куб -дуб граб береза вільха у 8000грн обійлися за 10 метрів дешевше чим 2 роки тому 8700
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18.10.2022 20:31 Відповісти
А кто резать будет? Добавили бы 200 гривен и профессионально нарезали
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19.10.2022 09:41 Відповісти
Краще б назвали "ДроваДе"
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19.10.2022 09:53 Відповісти
Всі лісгоспи пропонують тільки сосну. А де інша деревина? Відповідь очевидна- все інше продають нелегально. Це мафія, яка так просто не здасться.
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19.10.2022 11:17 Відповісти
Я про Чернігівщину і Київщину
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19.10.2022 11:25 Відповісти

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