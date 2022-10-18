Великі мережі АЗС продовжують підвищувати ціни на автогаз

Середня роздрібна ціна на скраплений газ на АЗС 18 жовтня зросла на 18 копійок – до 27,36 гривень за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, у мережі WOG ціна виросла на 98 копійок, до 28,53 грн/л, у UPG і Chipo – на 30 копійок, до 26,75 і 26,93 грн/л відповідно, у мережі AMIC – на 21 копійку, до 27,4 грн/л.

Крім того, на 50 копійок автогаз здорожчав на станціях KLO й "Олас".