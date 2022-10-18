Кабмін створив Координаційний центр забезпечення сил оборони
Кабінет міністрів вирішив утворити Координаційний центр забезпечення сил безпеки та оборони України.
Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова №1176 від 14 жовтня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.
Згідно з документом, Координаційний центр забезпечення сил безпеки та оборони України є тимчасовим консультативно-дорадчим органом уряду, створеним з метою узгодження дій органів, установ та організацій із забезпечення сил безпеки та оборони.
Основними завданнями Координаційного центру вказано:
- сприяння здійсненню узгоджених дій державних органів, установ та організацій з питань забезпечення сил безпеки і оборони України;
- систематизація відомостей про потреби сил безпеки і оборони України;
- підготовка пропозицій та рекомендацій щодо заходів, пов’язаних із забезпеченням сил безпеки і оборони України озброєнням, військовою технікою та іншим майном, роботами та послугами в період дії воєнного стану;
- сприяння координації заходів, пов’язаних із забезпеченням сил безпеки і оборони України;
- проведення моніторингу обсягу та рівня матеріально-технічного забезпечення сил безпеки і оборони України;
- сприяння співпраці державних органів з офіційними представниками іноземних держав з питань формування запитів з Української сторони з метою залучення матеріально-технічної допомоги для потреб сил безпеки і оборони України.
Головою Координаційного центру визначено заступника міністра оборони, заступником глави Координаційного центру – заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України.
Як повідомлялося, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що в українській армії немає жодних проблем з виплатою коштів, з амуніцією чи з зимовою формою.
Водночас від окремих підрозділів надходять скарги на затримки із забезпеченням зимовою формою.
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