Кабмін створив Координаційний центр забезпечення сил оборони

Кабінет міністрів вирішив утворити Координаційний центр забезпечення сил безпеки та оборони України.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова №1176 від 14 жовтня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Згідно з документом, Координаційний центр забезпечення сил безпеки та оборони України є тимчасовим консультативно-дорадчим органом уряду, створеним з метою узгодження дій органів, установ та організацій із забезпечення сил безпеки та оборони.

Основними завданнями Координаційного центру вказано:

сприяння здійсненню узгоджених дій державних органів, установ та організацій з питань забезпечення сил безпеки і оборони України;

систематизація відомостей про потреби сил безпеки і оборони України;

підготовка пропозицій та рекомендацій щодо заходів, пов’язаних із забезпеченням сил безпеки і оборони України озброєнням, військовою технікою та іншим майном, роботами та послугами в період дії воєнного стану;

сприяння координації заходів, пов’язаних із забезпеченням сил безпеки і оборони України;

проведення моніторингу обсягу та рівня матеріально-технічного забезпечення сил безпеки і оборони України;

сприяння співпраці державних органів з офіційними представниками іноземних держав з питань формування запитів з Української сторони з метою залучення матеріально-технічної допомоги для потреб сил безпеки і оборони України.

Головою Координаційного центру визначено заступника міністра оборони, заступником глави Координаційного центру – заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України.

Як повідомлялося, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що в українській армії немає жодних проблем з виплатою коштів, з амуніцією чи з зимовою формою.

Водночас від окремих підрозділів надходять скарги на затримки із забезпеченням зимовою формою.