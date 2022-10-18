"Нова пошта" запустила послугу отримання посилки замість отримувача

"Нова пошта" запустила нову послугу – тепер отримати посилку зможе людина, якій це доручив отримувач.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Відтепер через мобільний застосунок "Нової пошти" можна надати право людині, якій ви довіряєте, отримати посилку за вас та сплатити її, у разі необхідності. Цей сервіс безкоштовний та діє виключно для отримання відправлень у поштоматі та відділенні із оголошеною вартістю до 30 тис. грн", – йдеться у повідомленні.

Щоб доручити іншій людині отримати посилку через мобільний застосунок, необхідно знайти необхідну посилку у пункті "Мої посилки", у розділі "Керування посилкою" обрати сервіс "Інший отримувач". Після того потрібно вказати номер телефону людини, якій надається право отримати посилку, та натиснути "Доручити".

Після того, автоматично людина отримає пуш-повідомлення у свій мобільний застосунок "Нової пошти" або повідомлення на телефон у Viber чи смс.

При цьому, право на отримання посилки можна скасувати. Для цього необхідно у застосунку знайти потрібну посилку та у розділі "Керувати посилкою" натиснути "Скасувати довіреність".

Водночас замовити сервіс "Інший отримувач" може тільки отримувач і виключно через мобільний застосунок "Нової пошти". Якщо посилку замовлено "Особисто в руки", то змінити отримувача неможливо.