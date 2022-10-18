Уряду запропонували запровадити санкцій проти "керуючої" Запорізькою АЕС російської компанії

Міжвідомча робоча група рекомендувала до подачі на розгляд уряду запровадження санкцій проти новоствореного АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС" (Росія) та проти керівників російських молодіжних організацій, які підтримують агресію.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Росія продовжує не тільки війну против України, але й "спеціальну грабіжницьку операцію": окупанти вивозили з тимчасово окупованих територій зерно, метал, техніку. А тепер намагаються вкрасти Запорізьку АЕС. Але на будь-які спроби привласнити майно української держави ми діятимемо відповідно жорстко", – зазначила очільниця МРГ, міністерка економіки Юлія Свириденко.

Проєкт розпорядження щодо запровадження санкцій проти "Експлуатуючої організації ЗАЕС" розроблено Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.

Після доопрацювання його буде подано на розгляд Кабінету міністрів, а далі – Раді національної безпеки та оборони.

Також МРГ рекомендувала до розгляду урядом з подальшим поданням на розгляд РНБО пакет санкцій проти керівників молодіжних організацій держави-терориста. Зокрема, організацій, які мають відвертий військово-пропагандистський характер діяльності. У переліку – 33 особи.

Як повідомлялося, 5 жовтня російський президент Путін своїм указом доручив передати окуповану Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ. Для цього у Росії вже створили компанію "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". За даними української розвідки та "Енергоатома", наразі російські окупанти вимагають від персоналу Запорізької АЕС підписати контракти з цією структурою.