Рада спростила облік робочих місць для осіб із інвалідністю

Верховна Рада підтримала 7433 про захист прав фізичних осіб під час воєнного стану та спрощення обліку робочих місць для осіб з інвалідністю.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт про зміну підходу до розрахунку кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю підримали в цілому 318 депутатів.

Як пояснила народна депутатка Олена Шуляк, законопроєктом пропонується:

передбачити обмін інформацією з Держреєстру з Фондом соцзахисту осіб з інвалідністю про створення робочих місць для осіб з інвалідністю, про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю роботодавцями тощо та використання таких даних для обрахунку квоти на працевлаштування людей з інвалідністю, розрахунку адміністративно-господарських санкцій та захисту інших соціально-трудових прав;

передбачити можливість у разі пропуску в період введення воєнного стану строку повторного огляду медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю продовження виплати пенсії по інвалідності на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування;

Також , під час дії в Україні воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення дітям віком від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання у закладах освіти, пенсія в разі втрати годувальника призначається, а виплата раніше призначеної пенсії продовжується на підставі даних про навчання за денною формою навчання у 2022 році, отриманих Пенсійним фондом України з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.