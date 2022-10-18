Рада спростила облік робочих місць для осіб із інвалідністю
Верховна Рада підтримала 7433 про захист прав фізичних осіб під час воєнного стану та спрощення обліку робочих місць для осіб з інвалідністю.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Законопроєкт про зміну підходу до розрахунку кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю підримали в цілому 318 депутатів.
Як пояснила народна депутатка Олена Шуляк, законопроєктом пропонується:
- передбачити обмін інформацією з Держреєстру з Фондом соцзахисту осіб з інвалідністю про створення робочих місць для осіб з інвалідністю, про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю роботодавцями тощо та використання таких даних для обрахунку квоти на працевлаштування людей з інвалідністю, розрахунку адміністративно-господарських санкцій та захисту інших соціально-трудових прав;
- передбачити можливість у разі пропуску в період введення воєнного стану строку повторного огляду медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю продовження виплати пенсії по інвалідності на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування;
Також , під час дії в Україні воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення дітям віком від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання у закладах освіти, пенсія в разі втрати годувальника призначається, а виплата раніше призначеної пенсії продовжується на підставі даних про навчання за денною формою навчання у 2022 році, отриманих Пенсійним фондом України з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
- встановити, що призначення пенсій внутрішньо переміщеним особам, які не мають документів, та/або щодо яких відсутні відомості про періоди страхового стажу, трудової діяльності на період дії воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення або скасування, здійснюється на підставі відомостей наявних у відповідних електронних державних реєстрах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль