Арахамія анонсував зменшення кількості міністерств

Робоча група на чолі з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим підготує проєкт оптимізації міністерств.

Про це голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Робочою групою зі скорочення міністерств, оптимізацією департаментів, електронним документообігом займатиметься Михайло Федоров. Це буде велика презентація", – сказав Арахамія.

За його словами, кадрові питання в уряді вирішуватимуться вже після реформування Кабміну.

"Так, у рамках цього генерального нового концепту вирішуватимуться і всі інші питання", – зазначив народний депутат.

Як повідомлялося, за даними Нацдержслужби станом на 1 липня за період воєнного стану в Україні було звільнено 8 479 державних службовців. Фактична кількість працюючих державних службовців на звітну дату складала 168 140 осіб. З них понад 127 тис. працювали у штатному режимі, майже 14 тис. – дистанційно, понад 18 тис. – перебували у простої та майже 7 тис. – у відпустці без збереження заробітної плати.