Агрохолдинг "Нібулон" очолив син вбитого російськими ракетами засновника

Новим генеральним директором ТОВ "СП "Нібулон" (Миколаїв) призначено Андрія Вадатурського.

Як повідомляє пресслужба групи "Нібулон", на цій посаді він змінив свого батька – засновника та колишнього гендиректора холдингу Олексія Вадатурського, який загинув внаслідок ракетного обстрілу його будинку в Миколаєві російськими окупантами.

"Я змінив свого батька на посаді генерального директора компанії "Нібулон" після його трагічної смерті разом із моєю матір’ю 31 липня поточного року. Війна не лише позбавила компанію її засновника, але також серйозно порушила її роботу та виконання основних завдань. Постраждало все наше виробництво, логістика та експортні можливості. 20% активів компанії знаходяться в умовах тимчасової окупації в південних та східних регіонах України, а обсяги нашого експорту різко впали", – наведено у повідомленні слова Андрія Вадатурського.

Новий гендиректор також наголосив, що зараз його компанія не може працювати у звичайному режимі, оскільки в умовах російського вторгнення транспортні витрати для українських аграріїв зросли вдесятеро, що знизило їхні доходи та призвело до суттєвого підвищення цін на продукцію для кінцевого споживача.

Вадатурський нагадав, що "Нібулон" працює у чотирнадцяти областях України та володіє флотом більш ніж з 80 суден, а також підтримує торговельні відносини з 75 країнами світу.

Крім того, новий гендиректор повідомив про завершення першого етапу будівництва нового перевалочного терміналу компанії в Ізмаїлі Одеської області, яке розпочав ще його батько Олексій Вадатурський. Він зауважив, що ця інвестиція допоможе "Нібулону" пом'якшити наслідки порушення чорноморських експортних маршрутів, спричиненого російською агресією, а також дозволять зберегти її позиції на ринку та забезпечити незалежність від тимчасового зернового коридору через Одесу.

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Як повідомлялося, власник агроходлингу "Нібулон", Герой України Олексій Вадатурський загинув разом із дружиною 31 липня внаслідок обстрілу Миколаєва російськими окупантами.

У 2021 році Forbes оцінив його статки у $430 млн, тоді він займав 24 місце в рейтингу найбагатших українців. "Нібулон" в останньому рейтингу "100 найбільших компаній України" був на 20 місці з річним виторгом 25,8 млрд грн.

ТОВ "СП "Нібулон" створено у 1991 році. Холдинг включає 27 перевантажувальних терміналів та комплексів з прийому, потужності зберігання 2,25 млн тонн та власний флот, а також Миколаївський суднобудівний завод. "Нібулон" обробляє 82 тис. га землі у 12 областях України та експортує сільгосппродукцію більш ніж у 70 країн світу.

Агрохолдинг у 2021 році експортував максимальні за час свого існування 5,64 млн тонн сільгосппродукції.