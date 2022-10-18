Нардеп Тищенко очолив слідчу комісію щодо діяльності Держлісагентства, Держводагентства та Держекоінспекції

Верховна рада України вирішила утворити Тимчасову слідчу комісію (ТСК) з розслідування можливих фактів неефективної діяльності Державного агентства лісових ресурсів, Державного агентства водних ресурсів та Державної екологічної інспекції.

Прийняття відповідної постанови №8100 підтримали 158 народних депутатів (за мінімально необхідних 150 голосів), повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Ініціатором та головою ТСК призначено нардепа Миколу Тищенка ("Слуга народу").

Комісія розслідуватиме можливі факти неефективної діяльності трьох вказаних відомств, їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, на предмет порушень, які могли призвести до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів.