Нацбанк анулював ліцензії двох кредитних спілок

Національний банк України (НБУ) відкликав (анулював) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг у КС "Київська кредитна компанія" та Виноградівської кредитної спілки "Едельвейс", а також виключив їх з Державного реєстру фінансових установ на підставі їх власних заяв.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 14 жовтня, повідомляє пресслужба НБУ.

Обсяг активів КС "Київська кредитна компанія" станом на 1 серпня становив 1,31 млн грн (0,08% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання – 98,84 тис. грн (0,01% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зокрема 98,84 тис. грн – зобов'язання, на які не нараховуються проценти.

Обсяг активів Виноградівської кредитної спілки "Едельвейс" станом на 1 серпня становив 1,68 млн грн (0,1 % від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання – 26,92 тис. грн, (0,003 % від загального обсягу ринку кредитних спілок), зокрема 26,92 тис. грн – зобов'язання, на які не нараховуються проценти.

КС "Київська кредитна компанія" та Виноградівська кредитна спілка "Едельвейс" мали по одній ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, зокрема і на умовах фінансового кредиту.

Як повідомлялося, наприкінці липня Національний банк України запровадив для кредитних спілок можливість спрощеного порядку відкликання (анулювання) ліцензій на період воєнного стану на підставі ухваленого раніше Верховною Радою закону.