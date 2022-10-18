Видатки держбюджету на виплати військовослужбовцям у вересні склали 83 мільярди, – Мінфін

Витрати державного бюджету на грошове утримання військовослужбовців у вересні зменшилися до 82,9 млрд грн після 87,8 млрд грн у серпні та 62 млрд грн – у липні.

Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України станом на 14 жовтня, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету України з початку повномасштабного вторгнення РФ становила 1,43 трлн грн. У вересні видатки становили 234,1 млрд грн.

У структурі видатків найбільше спрямовано:

605 млрд грн (у вересні – 106 млрд грн) – оплата праці з нарахуваннями, або 42,2% від загального обсягу видатків, витрачених за період війни. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 458,5 млрд грн (у вересні – 82,9 млрд грн);

331,3 млрд грн (у вересні – 62,6 млрд грн) – на оплату використання товарів і послуг або 23,1%.

У тому числі:

190,2 млрд грн – для підтримки Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування);

86 млрд грн – перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

301,4 млрд грн (у вересні – 44 млрд грн) – соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 21% від загального обсягу видатків.

У тому числі:

132,6 млрд грн – трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

90,2 млрд грн – для виплати Міністерством соціальної політики деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення, виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, а також надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання;

30,4 млрд – допомога в рамках Програми "єПідтримка";

81,6 млрд грн (у вересні – 4,1 млрд грн) – на обслуговування державного боргу або 5,7% від загального обсягу;

79,7 млрд грн (у вересні – 9,2 млрд грн) – трансферти місцевим бюджетам або 5,6% від загального обсягу.

Як повідомлялося, станом на 14 жовтня Міністерство оборони профінансувало військовим частинам 83% щомісячного грошового забезпечення за вересень. Зокрема, це стосується нарахувань за тарифними розрядами відповідно до займаних посад, виплат за вислугу років та окладу за військовим званням.