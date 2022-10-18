Мінфін підвищив ставки за облігаціями у гривні до 18,5% річних
Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 18 жовтня, змогло залучити до держбюджету 17,22 мільярда гривень (в еквіваленті), майже уся ця сума надійшла від продажу цінних паперів, номінованих у іноземній валюті.
Як свідчать дані Мінфіну, надходження від розміщення номінованих у гривні ОВДП зросли до 5,81 мільярда гривень після падіння до 11,8 млн грн минулого тижня.
Попри стабільно низький попит на ОВДП у гривні ставки за цінними паперами залишилися незмінними.
Зокрема, від продажу шестимісячних облігацій під 12% річних вдалося залучити 21,51 млн грн, а від розміщення річних ОВДП під 14% – лише 138,67 млн грн.
Від продажу півторарічних облігацій під 16% річних надійшло 10,17 млн грн.
Крім того, Мінфін розмістив два випуски облігацій у гривні, підвищивши ставки за ними. Зокрема, Мінфін розмістив шестимісячні ОВДП у гривні під 14% на 3,72 млрд грн та півторарічні гривневі облігації на 1,92 млрд грн під 18,5% річних. За підсумками обох цих аукціонів було задоволено обидві подані на кожен з них заявки.
Водночас Мінфін розмістив номіновані у доларах США шестимісячні облігації на $312,25 млн під 4,25% річних.
Як повідомлялося, Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 11 жовтня, змогло залучити до держбюджету 3,6 мільярда гривень, майже уся ця сума надійшла від продажу цінних паперів, номінованих у іноземній валюті. Водночас надходження від розміщення номінованих у гривні ОВДП впали до 11,8 мільйона гривень. Це найменша сума з початку повномасштабної війни.
Нацбанк неодноразово наголошував не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні. Однак Міністерство фінансів відмовляється суттєво підвищувати ставки за ОВДП.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль