Мінфін підвищив ставки за облігаціями у гривні до 18,5% річних

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 18 жовтня, змогло залучити до держбюджету 17,22 мільярда гривень (в еквіваленті), майже уся ця сума надійшла від продажу цінних паперів, номінованих у іноземній валюті.

Як свідчать дані Мінфіну, надходження від розміщення номінованих у гривні ОВДП зросли до 5,81 мільярда гривень після падіння до 11,8 млн грн минулого тижня.

Попри стабільно низький попит на ОВДП у гривні ставки за цінними паперами залишилися незмінними.

Зокрема, від продажу шестимісячних облігацій під 12% річних вдалося залучити 21,51 млн грн, а від розміщення річних ОВДП під 14% – лише 138,67 млн грн.

Від продажу півторарічних облігацій під 16% річних надійшло 10,17 млн грн.

Крім того, Мінфін розмістив два випуски облігацій у гривні, підвищивши ставки за ними. Зокрема, Мінфін розмістив шестимісячні ОВДП у гривні під 14% на 3,72 млрд грн та півторарічні гривневі облігації на 1,92 млрд грн під 18,5% річних. За підсумками обох цих аукціонів було задоволено обидві подані на кожен з них заявки.

Водночас Мінфін розмістив номіновані у доларах США шестимісячні облігації на $312,25 млн під 4,25% річних.

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Як повідомлялося, Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 11 жовтня, змогло залучити до держбюджету 3,6 мільярда гривень, майже уся ця сума надійшла від продажу цінних паперів, номінованих у іноземній валюті. Водночас надходження від розміщення номінованих у гривні ОВДП впали до 11,8 мільйона гривень. Це найменша сума з початку повномасштабної війни.

Нацбанк неодноразово наголошував не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні. Однак Міністерство фінансів відмовляється суттєво підвищувати ставки за ОВДП.