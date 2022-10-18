Туреччина підтримала продовження "зернової угоди" на пів року або рік

У Туреччині вважають, що угоду про "зернові коридори" з України варто продовжити на пів року або рік.

Про це заявив речник та радник президента Туреччини Ібрагім Калин у інтерв’ю телеканалу A Haber, передає Укрінформ.

"Ми хочемо, щоб договір на відвантаження зерна був продовжений на три, шість місяців або один рік. Це може бути три місяці, може бути шіст місяців. Нічого не можу про це сказати. На нашу думку, краще було б продовжити його на шість місяців або один рік", – сказав Калин.

Він зауважив, що Україна вирішує, куди направляти зерно, як це було перед війною.

Раніше повідомлялося, що робота "зернового коридору" буде продовжена після 22 листопада.

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за пропозиції ООН Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Термін її дії розрахований до 22 листопада 2022 року.