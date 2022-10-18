Польща зменшить допомогу для українських біженців

Польський уряд поступово обмежуватиме допомогу для українців, які тривалий час перебувають у Польщі, рятуючись від війни.

Про це уповноважений уряду Польщі з питань біженців з України Павел Шефернакер заявив у інтерв’ю державному інформагентству PAP, передає Укрінформ.

За словами представника польського уряду, особи, які проживають у центрах тимчасового розміщення, а це близько 80 тис. українців з одного мільйона, повинні також брати участь у власному утриманні. Він зауважив, що більша частина таких осіб вже почали працювати в Польщі, а отже, мають частково платити за своє проживання в таких центрах.

"З 1 січня (2023 року – ред.) ми хочемо запровадити 50% власної участі (в оплаті проживання – ред.) для тих осіб, які перебувають в центрах тимчасового розміщення понад 120 днів", – повідомив Шефернакер.

Він додав, що в середині наступного року особа повинна буде повністю покривати вартість свого проживання у таких центрах.

Натомість це не стосується утікачів від війни в Україні, які щойно прибули до Польщі: їхнє перебування у таких центрах упродовж 120 днів буде безкоштовним.

За словами Шефернакера, відповідні зміни до закону про допомогу громадянам України планується запровадити до кінця року, аби вони набрали чинності з 1 січня.

Уповноважений уряду Польщі з питань воєнних біженців з України зазначив, що уряд країни готується до різних сценаріїв розвитку подій, зокрема і до прийому нової хвилі біженців. Утім, зараз, на його думку, наразі "немає побоювання" щодо другої хвилі біженців.

Шефернакер зауважив, що українська влада докладає максимум зусиль, щоб якомога більше осіб залишилося в Україні, міграція відбувалася зі сходу на захід України, щоб люди не виїжджали з країни.

Він також заявив, що уряд Польщі планує жорсткіше контролювати надання допомоги біженцям.

"Оскільки Польща відкрита для біженців, хоче їх підтримувати, то не може бути так, що є люди, які певним чином обманюють цю систему. Ми ще більше ущільнимо систему, щоб не ставалося жодних патологій у питанні виплат коштів", – зазначив Шефернакер.

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Станом на сьогодні в Польщі може перебувати понад 1 мільйон утікачів від війни в Україні, а загальна кількість громадян України в РП може становити понад 3 мільйони.

За офіційними даними, понад 430 тис. українців, які прибули до Польщі після 24 лютого, офіційно працевлаштувалися.

Станом на сьогодні українці, які рятуються від війни, можуть отримати від уряду Польщі: одноразову допомогу в сумі 300 злотих (2,4 тис. грн), щомісячну допомогу на дитину до 18 років у розмірі 500 злотих (4 тис. грн).

Крім того, упродовж перших чотирьох місяців перебування в Польщі уряд Польщі виплачує фінансову допомогу (40 злотих (320 грн) в день на одну особу) польським сім’ям та організаціям, які прийняли у себе українців. Після 120 днів виплата цих коштів припиняється за винятком, якщо на утриманні перебувають особи з інвалідністю, вагітні жінки, особи пенсійного віку (жінки віком від 60 років, чоловіки понад 65 років).

Крім того, вона виплачується також тим, хто прийняв у себе українські сім’ї з дітьми до 12 місяців, жінок, які самостійно опікуються трьома і більше дітьми, а також тим, хто прийняв у себе неповнолітніх українців, які прибули до Польщі без опікунів.