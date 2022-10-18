НАБУ затримало колишнього нардепа Микитася при спробі підкупити мера Дніпра за 22 мільйона євро

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) викрили колишнього нардепа на спробі підкупу за 22 млн євро міського голови Дніпра Бориса Філатова.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, це одна з найбільших сум пропонованої неправомірної вигоди, зафіксованої правоохоронцями в Україні.

За даними слідства, у жовтні колишній народний депутат (у минулому — топпосадовець державної компанії "УкрБуд") запропонував міському голові міста Дніпро неправомірну вигоду за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року.

"Лояльність" мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро", – зазначається у повідомленні.

В НАБУ нагадали, що фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку.

Наразі екснардепа затримали в порядку ст.208 КПК України, вирішується питання про повідомлення про підозру.

Попередня правова кваліфікація правопорушення – ч. 4 ст. 369 КК України ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі").

Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою міського голови Дніпра Бориса Філатова.

В НАБУ не уточнюють прізвища затриманого екснардепа, вказавши лише на його причетність до управління держкомпанією "Укрбуд" та те, що він вже є обвинуваченим в іншій справі за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії, яка наразі слухається у суді. Таким чином, ймовірно йдеться про Максима Микитася.