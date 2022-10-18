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Новини
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НАБУ затримало колишнього нардепа Микитася при спробі підкупити мера Дніпра за 22 мільйона євро

микитась

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) викрили колишнього нардепа на спробі підкупу за 22 млн євро міського голови Дніпра Бориса Філатова.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, це одна з найбільших сум пропонованої неправомірної вигоди, зафіксованої правоохоронцями в Україні.

За даними слідства, у жовтні колишній народний депутат (у минулому — топпосадовець державної компанії "УкрБуд") запропонував міському голові міста Дніпро неправомірну вигоду за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року.

"Лояльність" мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро", – зазначається у повідомленні.

В НАБУ нагадали, що фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку.

Наразі екснардепа затримали в порядку ст.208 КПК України, вирішується питання про повідомлення про підозру.

Попередня правова кваліфікація правопорушення – ч. 4 ст. 369 КК України ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі").

Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою міського голови Дніпра Бориса Філатова.

В НАБУ не уточнюють прізвища затриманого екснардепа, вказавши лише на його причетність до управління держкомпанією "Укрбуд" та те, що він вже є обвинуваченим в іншій справі за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії, яка наразі слухається у суді. Таким чином, ймовірно йдеться про Максима Микитася.

Автор: 

НАБУ (1529) хабар (506) Дніпро (516) Максим Микитась (140)


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Топ коментарі
+7
Можливо тільки здогадуватись, як будуть красти ці істоти після війни, роздінуть пересічних до трусів, бо потрібно ж повернути все втрачене за період війни, і відкотимось ми (пересічні) до рівня Конго.
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18.10.2022 20:31
+5
Так його ж вже затримували і він наче мав ще у в'язниці перебувати....А чьто случілось, Зе команда?
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18.10.2022 22:39
+4
педалику за метро на виноградарь и мост на шулявке перестал отстегивать, вот и пришлось искать другой карман с бюджетными средствами. Но у филатова свои людишки для шахер-махеров имеются при дворе
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18.10.2022 19:46
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жабогадюкінг із елементами фольклору пейсатих та ОПорежисури?
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18.10.2022 19:03 Відповісти
От, а ми дурні думаємо, що ж метро на виноградар два роки до війни не будувалося - бабло на відкати розтягли.
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18.10.2022 19:06 Відповісти
педалику за метро на виноградарь и мост на шулявке перестал отстегивать, вот и пришлось искать другой карман с бюджетными средствами. Но у филатова свои людишки для шахер-махеров имеются при дворе
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18.10.2022 19:46 Відповісти
ты видно гоша лично присутствовал при отстегивание!? или под столом сидел и слушал? ты лучше расскажи сколько из бюджета Киева твоя любимая зеленая власть тащит. кстати, все обиженки еще за метро на троещину вспоминают!
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19.10.2022 11:56 Відповісти
Можливо тільки здогадуватись, як будуть красти ці істоти після війни, роздінуть пересічних до трусів, бо потрібно ж повернути все втрачене за період війни, і відкотимось ми (пересічні) до рівня Конго.
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18.10.2022 20:31 Відповісти
Respectable action! Will he be able to live up to the trial?
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18.10.2022 21:41 Відповісти
Так його ж вже затримували і він наче мав ще у в'язниці перебувати....А чьто случілось, Зе команда?
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18.10.2022 22:39 Відповісти
Його затримали і УкрБуд розбалахолили ,він там не найгірший. Там мафія серйозніша його присадили і розграбували ,а недобудови УкрБуд на баланс Київміськбуду повісили.
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19.10.2022 13:11 Відповісти
татаро-команда скоріш за все...
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19.10.2022 13:58 Відповісти
Чесне слово, я радий за Микитася. Нарешті долітався! Щоб тільки адвокати та друзяки-подільники на Банковій знов не витягнули з ями...
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19.10.2022 10:25 Відповісти
Смешно. Больше волнует почему досих пор какойто засраный мэр может влиять на конкурс. в мире десятки компаний которые стоят метро и с радостью бы пошли на конкурс но только не в эту гребаную коррупцию!!! Байка для дибилов микитась метро и филатов)))
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19.10.2022 10:32 Відповісти
Був конкурс ?
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19.10.2022 11:44 Відповісти
А про яке метро може йти мова зараз ?! грошей багато, бюджет повний ?! з протянутою рукою вже перестали бігати!?
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19.10.2022 13:00 Відповісти
Мені здається ,що його підіслали , щоб підставить Філатова. Якісь нереальні суми в військовий час.
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19.10.2022 13:49 Відповісти

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