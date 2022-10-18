Нацкомісія вперше встановила пільговий тариф на передачу електроенергії для "зеленої металургії"

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила рішення про збільшення на 15% тарифу НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії та у 3,7 раза – тарифу на диспетчеризацію.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні регулятора у вівторок, 18 жовтня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Таким чином, у разі остаточного затвердження цієї постанови, з 1 грудня 2022 року тариф на передачу становитиме 397,85 грн за МВт-год (зараз 345,64 грн за МВт-год без ПДВ), тариф на диспетчеризацію – 232,03 грн за МВт-год (зараз 62,13 грн за МВт-год).

Крім того, вперше комісія затвердила тариф на передачу для підприємств так званої "зеленої електрометалургії" – з 1 грудня 2022 року він становитиме 239,97 грн за МВт-год. У комісії вказали, що вже отримали від "Укренерго" перші дві довідки, які б підтверджували статус підприємства "зеленої електрометалургії".

Підставою для зміни тарифу на передачу стало передусім прогнозоване збільшення витрат "Укренерго" на купівлю електроенергії для компенсації технологічних витрат майже вдвічі – до 15,7 млрд грн з 8,3 млрд грн.

У комісії зазначили, що розрахунок цих витрат базується на ймовірному збільшенні середньозваженої ціни електроенергії на ринку двосторонніх договорів (РДД) та ринку "на добу вперед" (РДН) до 4423 грн за МВт-год, на балансуючому ринку (БР) – до 5528,75 грн за МВт-год (у чинних розрахунках ціна РДД була відзначена на рівні 2381,91 грн за МВт-год, РДН – 2374,13 грн за МВт-год, БР – 3086,37 грн за МВт-год).

Такі прогнози регулятор аргументував підвищенням граничних цін на РДН, ВДР і БР (остаточно планується затвердити їх на засіданні 19 жовтня), де, зокрема, прайс-кеп на РДН планується збільшити до 2476 грн за МВт-год для годин мінімального навантаження та до 4952 грн за МВт-год для годин максимального навантаження (зараз 2000 грн/МВт-год та 4000 грн/МВт-год відповідно).

Водночас регулятор зазначив, що в умовах воєнного стану спостерігається зниження розрахунків за послуги з передачі електричної енергії, що ставить під загрозу належне виконання зобов'язань НЕК.

Що стосується тарифу на послуги з диспетчерського управління, його підвищення аргументується також прогнозованим підвищенням ціни електроенергії через ймовірне підняття прайс-кепів і необхідністю збільшення витрат на придбання допоміжних послуг, пояснили в "Укренерго".

За розрахунками компанії та регулятора, ці витрати необхідно збільшити на 49,5 млрд грн – з 16,7 млрд грн до 66,3 млрд грн, зокрема через прогнозоване зростання витрат на придбання допоміжних послуг із резервів заміщення (ДП РЗ) що означає роботу електрогенерації на коштовному газі.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензор: Як Рада змінила правила для "зеленої" генерації під олігархів

Як повідомлялося, у липні 2020 року Верховна Рада прийняла закон, який передбачає зниження "зеленого" тарифу, який отримують виробники електроенергії з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ).

За день до розгляду законопроекту в другому читанні депутат від "Слуги народу" Дмитро Кисилевський, який раніше працював топ-менеджером в корпорації "Інтерпайп" Віктора Пінчука, запропонував правку, яка вводить поняття "зелена електрометалургія".

Під це поняття потрапляють металургійні підприємства, які працюють на електроенергії та виплавляють сталь електродуговим методом з нормами прямих викидів CO2 на рівні не більше 250 кг на тону сталі. Згідно з цією правкою, підприємства "зеленої електрометалургії" на десять років звільнено від компенсації "зеленого" тарифу, який закладений в тариф "Укрнерго" на передачу електроенергії.

За словами автора правки, під статус "зеленої металургії" підпадають "Дніпросталь", що входить в трубно-колісну корпорацію Interpipe Віктора Пінчука, "Дніпроспецсталь" (ДСС), що належить групі VS Energy, "Електросталь" (Курахово) Ігоря Андрєєва та "Азовелектросталь", що входить у машинобудівний холдинг "Азовмаш" Олександра Савчука та Юрія Іванющенко, колишніх нардепів від "Партії регіонів".

Під категорію "зелена електрометалургія" не підпадають Нікопольський та Запорізький феросплавні заводи, які контролює Ігор Коломойський з міноритарними акціонерами в особі Віктора Пінчука та Михайла Спектора, колишнього керівника групи VS Energy.