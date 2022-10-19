Фонд держмайна планує продати 80% переданих йому активів

Фонд держмайна необхідно реформувати в інвестиційного оператора, щоб іноземні інвестори обрали його в якості партнера в Україні. Водночас стратегія Фонду полягає у тому, щоб продати 80% того майна, яке йому вже передано.

Про це заявив голова Фонду Рустем Умєров.

"Що потрібно зробити з Фондом держмайна? Потрібно зробити з нього інвестиційного оператора, щоб іноземні інвестори обрали його в якості партнера в Україні", – розповів Умєров.

Він зазначив, що у Фонду є багато маленьких майнових комплексів, і більшість з них у дуже віддалених куточках нашої країни. Це майно може стати дуже корисним малому і середньому бізнесу.

Також є близько 7,6 млн квадратних метрів державної нерухомості, тобто Фонд може стати великим оператором нерухомого майна. Інвестор може його купити, через 10 років перетворити в real estate інвестмент траст, додав Умєров.

"Також в управлінні Фонду держмайна є понад 50 тис. гектарів земель. Ми разом із Міністерством агропромполітики хочемо зробити земельний банк. Ми хочемо з'єднати всі землі, які є під управлінням держави. Запропонувати інвесторам вже зараз, щоб вони орендували це землю", – розказав Умєров.

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"Ще є багато підприємств, які колись були зірками своїх галузей, але зараз не працюють і приносять збитки. І тому ми їдемо до великих інвесторів на Близький Схід і у США і кажемо: у вас є експертиза є експертиза в нафті, газі, нафтохімії, а тому подивіться, будь ласка, на український сектор нафтохімії, подивіться на сектор добрив. І якщо ви як суверенний фонд або як приватний фонд, у якого є гроші, експертизи, знання, можливості, – ви зможете прийти до нашого ринку. Ми раді будемо вас бачити. Тому я прихожу до Кабміну і до Верховної Ради і кажу, що треба відкрити велику приватизацію, щоб залучити кошти, бо вже є реальна можливість інвестицій", – також підкреслив він.

Умєров зазначив, що зараз стратегія Фонду в тому, щоб продати 80% того майна, що є. Фонд поки не управляє всім державним майном, яке є в країні. Є десь 3600 державних підприємств або установ, із яких 80% або 90% не працюють, і вони розподілені між приблизно сотнею державних управителів.