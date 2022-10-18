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Новини Війна
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Кабмін запустив програму "Відновлення" в межах роботи Фонду енергоефективності

шмигаль

Уряд затвердив постанову, яка передбачає запуск програми "Відновлення" в межах роботи Фонду енергоефективності.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Відповідно, кошти Фонду тепер можуть бути також направлені на фінансування будівельних робіт із часткового відновлення житлових будівель, пошкоджених внаслідок військової агресії Росії", – розповів Шмигаль.

Крім того, уряд під час засідання виділив з резервного фонду державного бюджету додаткові 300 млн грн для Харківської області та 36,9 млн грн для міста Києва на першочергові роботи з відновлення пошкодженої інфраструктури.

Раніше Кабінет міністрів затвердив умови нової програми пільгових кредитів для мікро-, малого та середнього бізнесу на відновлення частково або повністю зруйнованих внаслідок бойових дій виробничих потужностей.

Автор: 

Фонд енергоефективності (51) Шмигаль Денис (1485)


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