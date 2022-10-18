Кабмін запустив програму "Відновлення" в межах роботи Фонду енергоефективності
Уряд затвердив постанову, яка передбачає запуск програми "Відновлення" в межах роботи Фонду енергоефективності.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Відповідно, кошти Фонду тепер можуть бути також направлені на фінансування будівельних робіт із часткового відновлення житлових будівель, пошкоджених внаслідок військової агресії Росії", – розповів Шмигаль.
Крім того, уряд під час засідання виділив з резервного фонду державного бюджету додаткові 300 млн грн для Харківської області та 36,9 млн грн для міста Києва на першочергові роботи з відновлення пошкодженої інфраструктури.
Раніше Кабінет міністрів затвердив умови нової програми пільгових кредитів для мікро-, малого та середнього бізнесу на відновлення частково або повністю зруйнованих внаслідок бойових дій виробничих потужностей.
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