Україна та Гватемала затвердили угоду про безвіз

Уряд затвердив угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Гватемала про взаємне скасування візових вимог.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Угода передбачає можливість безвізового в’їзду та перебування громадян України та громадян Гватемали в державі іншої сторони строком до 90 днів протягом 180 днів.

Набрання угодою чинності та її імплементація дозволить встановити на взаємній та постійній основі безвізовий режим поїздок громадян України та громадян Гватемали, що сприятиме збільшенню обсягів торгівлі та розвитку міжлюдських контактів, а також туризму, щойно дозволить безпекова ситуація.

Нині до громадян України, що мають намір здійснити короткострокову подорож до Гватемали з туристичною, діловою або приватною метою, візові вимоги не застосовуються відповідно до одностороннього рішення Республіки Гватемала.

Громадянам Гватемали для в’їзду в Україну оформлюються візи в закордонних дипломатичних установах України та візи в електронному вигляді (е-Віза).