Meta зобов’язали продати GIF-платформу Giphy

Управління захисту конкуренції та ринків Великої Британії (Competition and Markets Authority, CMA) ухвалило, що Meta Platforms Inc. має продати придбану раніше платформу для надсилання GIF-повідомлень Giphy.

Про це пише MarketWatch, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, рішення є остаточним.

Раніше британський Апеляційний суд з питань конкуренції відхилив апеляцію Meta на аналогічну ухвалу регулятора.

Meta придбала Giphy у травні 2020 року, сума операції склала близько $400 млн, за даними ЗМІ. Угода одразу привернула увагу антимонопольного регулятора через побоювання, що вона може призвести до послаблення конкуренції на ринку.