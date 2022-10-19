Росіяни обстріляли Енергодар, у місті частково немає світла та води
Уночі російські військові обстріляли Енергодар, унаслідок чого місто частково залишилося без енерго- та водопостачання.
Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram.
"Обстріли спочатку промисловоі зони, а потім і самого міста почались близько опівночі і не вщухають зранку. Є повідомлення про пошкодження однієї з підстанцій, а також будівлі виконавчого комітету міської ради", – зазначив він.
Інформації про постраждалих серед цивільного населення не надходило.
Орлов закликав мешканців міста до стабілізації ситуації залишатися вдома та дотримуватися правила двох стін.
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