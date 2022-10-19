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Росіяни обстріляли Енергодар, у місті частково немає світла та води

енергодар

Уночі російські військові обстріляли Енергодар, унаслідок чого місто частково залишилося без енерго- та водопостачання.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram.

"Обстріли спочатку промисловоі зони, а потім і самого міста почались близько опівночі і не вщухають зранку. Є повідомлення про пошкодження однієї з підстанцій, а також будівлі виконавчого комітету міської ради", – зазначив він.

Інформації про постраждалих серед цивільного населення не надходило.

Орлов закликав мешканців міста до стабілізації ситуації залишатися вдома та дотримуватися правила двох стін.

Автор: 

електроенергія (4235) водопостачання (204) Енергодар (9)


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