Прибуток банківської системи за вісім місяців впав у 5 разів, – Опендатабот

За вісім місяців 2022 року українські банки отримали прибутку на 7,9 млрд грн, що в 5 разів менше, аніж за відповідний період роком раніше.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що 42 банки за указаний період отримали прибуток у 23,9 млрд грн, а 26 – збитки у розмірі 16 млрд грн. Наразі збитковими є 38% установ.

Для порівняння, у відповідному періоді торік 90% банків мали позитивний баланс – 44,1 млрд грн. Збитки решти фінансових установ склали 193 млн грн.

Наразі лідером залишається державний "Приватбанк" з прибутком у 14 млрд грн – це 24% менше за прибуток, який він отримав за відповідний період торік (18,5 млрд грн). Натомість це все ще більше половини від загального прибутку всіх банків в Україні – 59%. Загалом, разом із "Приватбанком", частка українських державних банків у загальному прибутку установ з позитивним балансом наразі складає 69%.

Частки банків з іноземним та приватним капіталом в загальному прибутку складають відповідно 21% та 10%.

Попри загальну негативну тенденцію, третина банків покращила свої показники у порівнянні з відповідним періодом торік. Цікаво, що топ-10 фінансових установ кардинально змінився у порівнянні з показниками 2021.

Третина банків, що були прибутковими торік, закінчили 8 місяців поточного року зі збитками. Серед таких опинились "Альфа-банк", "Укрексімбанк", "Укргазбанк", "ОТП банк", "Прокредит".

Так, лише двом банкам з торічного топ-10 минулого року вдалось збільшити свій прибуток: більш ніж вдвічі виріс прибуток "Укрсиббанку" та на 6% – "Сітібанку".

Також різке зростання прибутку – більш ніж в 30 разів – сталося в "Ощадбанку". У порівнянні з відповідним періодом торік банк піднявся з 24 позиції за прибутковістю до 2.