БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
90 0

Інфляція у Великій Британії знову перевищила 10%

великобритания

Споживчі ціни у Великій Британії у вересні підскочили на 10,1% у річному вираженні.

Про це свідчать дані Національного статистичного управління (ONS) країни, передає Інтерфакс-Україна.

Таким чином, показник повернувся до липневого значення, що стало максимальним за 40 років. Інфляція прискорилася порівняно із серпнем, коли вона становила 9,9%.

Аналітики, опитані Bloomberg, в середньому очікували на збільшення споживчих цін у країні минулого місяця на 10%.

Споживчі ціни зросли на 0,5% щодо попереднього місяця, як і у серпні.

Зростання інфляційного тиску у Великій Британії переважно пов'язане з підвищенням цін на харчі та комунальні послуги.

Ціни без урахування продуктів харчування, алкоголю, тютюну та енергоносіїв (базова інфляція, CPI Core) у вересні підвищилися на 6,5% у річному вираженні та на 0,6% щодо попереднього місяця. У серпні їх підйом становив відповідно 6,3% та 0,8%.

Роздрібні ціни (індекс RPI) злетіли на 12,6% у річному вираженні, місяцем раніше зростання становило 12,3%. Саме індекс RPI використовується британськими роботодавцями під час проведення переговорів про зарплату.

Порівняно з попереднім місяцем індекс RPI збільшився на 0,7% після підйому на 0,6% у серпні.

Автор: 

Велика Британія (1198) інфляція (711) ціни (3443)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 