Євросоюз підготував нові санкції проти Ірану за постачання зброї РФ, – ЗМІ

ЄС планує найближчими днями накласти санкції на кількох іранських фізичних та юридичних осіб за продаж зброї Росії.

Про це повідомляє Politico із посиланням на чотирьох чиновників та дипломатів.



За їх словами, новий раунд санкцій вплине на п'ять іранських фізичних осіб і три організації. Нові покарання будуть доповнені санкціями, вже узгодженими в понеділок проти "поліції моралі" Ірану за жорстоке переслідування та вбивства громадян, які протестували проти уряду.



Європейські дипломати можуть домовитися про деталі нового пакету вже в середу, або принаймні до саміту лідерів ЄС у четвер і п'ятницю.

Упродовж останніх тижнів Україна повідомляє про низку російських атак за допомогою безпілотників іранського виробництва Shahed-136. Іран заперечує постачання безпілотників Росії, а Кремль не коментує цю інформацію.