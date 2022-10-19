Відмова ЄС від російського газу проходить швидше, ніж планувалося, – голова Єврокомісії

Країнам Європейського Союзу вдалося значно зменшити залежність від російського газу швидше, ніж планувалося.

Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на пленарному засіданні Європарламенту, передає Інтерфакс-Україна.



"Коли в березні ми запропонували план відмови від імпорту вуглеводнів з Росії, ми дуже сильно залежали від російського газу. Тоді ми вважали, що потрібно кілька років на те, щоб замістити газ з Росії. Але факт такий: нам знадобилося всього вісім місяців для того, щоб замістити дві треті (від загального обсягу постачання газу з Росії)", – сказала вона.



За її словами, був проведений масштабний перехід на інших закордонних постачальників газу, але це далося великою ціною.

"І для того, щоб зберегти конкурентоспроможність, нам необхідно вкладати кошти в розвиток власних джерел енергії, особливо тієї, що оновлюється", – додала фон дер Ляєн.

Зазначимо, що очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 18 жовтня представила план заходів, які мають допомогти знизити ціни на газ в ЄС та забезпечити безперебійне постачання цієї зими. План, серед іншого, передбачає виділення 40 млрд євро на підтримку малого та середнього бізнесу, збереження робочих місць і допомогу "вразливим домогосподарствам".

Гроші будуть виділятися на відповідні заходи в країнах ЄС з невикористаних ресурсів для регіонального розвитку.